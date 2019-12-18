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Uçakta panik! ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketinin uçağında olay çıkartan ve 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağıran Nikar D. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Nikar D. adliyeye götürülürken kendini yerlere atarak kriz geçirdi.

Sevgim Begüm YAVUZ
13:23 -
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Edinilen bilgiye göre, sabah 06.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı’na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan Nikar D. adlı yolcu “Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var” diye bağırdı. Kadın uçakta gerginliğe sebep olurken, şahsı görevliler ve uçaktaki diğer yolcular durdurmaya çalıştı.

Uçakta ‘Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım’ diye bağıran Nikar D. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Uçaktaki görevlilerin bildirmesi üzerine polis, Nikar D.’yi gözaltına aldı. Nikar D. daha sonra Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. O anlarsa uçaktaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

 

bomba cep telefonu FETÖ Kadın Polis
Son güncelleme: 14:46 18.12.2019
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