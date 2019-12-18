Uçakta panik! ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’

Edinilen bilgiye göre, sabah 06.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı’na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan Nikar D. adlı yolcu “Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var” diye bağırdı. Kadın uçakta gerginliğe sebep olurken, şahsı görevliler ve uçaktaki diğer yolcular durdurmaya çalıştı.

Uçaktaki görevlilerin bildirmesi üzerine polis, Nikar D.’yi gözaltına aldı. Nikar D. daha sonra Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. O anlarsa uçaktaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.