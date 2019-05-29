Uğur Dündar belgeseli bu akşam Ankara’da!

Ankara Yenimahalle Belediyesi, gazeteci Gökmen Ulu'nun “Usta gazetecinin sıra dışı serüveni” adlı belgeselinin Ankara galasına ev sahipliği yapacak. Bu akşam saat 21.00'de Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan Ankara gösterimini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da başkentlilerle birlikte izleyecek. İmza attığı binlerce haber, unutulmaz televizyon programları ve egale edilmeyen reyting rekorlarıyla bir medya fenomeni olan Uğur Dündar'ın belgeseli ücretsiz olarak gösterime sunulacak.

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ÜÇÜNCÜ GALA BAŞKENTTE

İzmir ve İstanbul galalarıyla büyük beğeni toplayan belgeselde Uğur Dündar'ın kısa kesitlerle çocukluğu, gençliği ve okul yılları, ağırlıklı olarak mesleki nitelikleri ve karakteristik özellikleri anlatılıyor. Dündar'ın çarpıcı haberleri ve televizyon yayınlarından örneklerin de yer aldığı belgeselde bugüne kadar hiçbir yerde yayınlanmamış bazı görüntüler de ilk kez yayınlanacak. Yapımda kullanılan müzik eserleri de başkentlileri büyüleyecek.