Hadi her akşam olduğu gibi bu akşam da 20.30'da yarışseverlerle buluşacak. Bu akşam yarışmacıları zorlayan zor sorular gelecek. Diğerlerinden bir adım önde olmak isteyenler merakla Hadi ipucu sorusunun cevabını araştırıyor. Bu akşamki ipucu astromoniden geliyor. 16 Ocak Hadi ipucu sorusu: Uluslararası Astronomi Birliği tarafından tanınan kaç takımyıldız vardır? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Hadi, son zamanların en sıkı takip edilen bilgi yarışmalarından biri… Mobil uygulamayı telefonuna indirenler soruları doğru yanıtlayarak büyük ödülü kazanabiliyor. Antik çağlardan bu yana mitolojik kişiler ve hayvanlarla ilişkilendiren takım yıldızlar, gökyüzünü parçalara böler. Peki günümüzde Uluslararası Astronomi Birliği tarafından tanınan kaç takımyıldız vardır? İşte 16 Ocak Hadi ipucu sorusunun cevabı…

ULUSLARARASI ASTRONOMİ BİRLİĞİ TARAFINDAN TANINAN KAÇ TAKIMYILDIZ VARDIR?

CEVAP: 88

Takımyıldızı gökte, birbirine göre durumları her zaman aynı kalan, değişmeyen yıldızlar topluluğudur. İnsanoğlu çok eski çağlardan bu yana gökyüzünü gözlemiş, yıldız kürelerini belirli cisimlere ve yaratıklara benzeterek adlandırmıştır. Takımyıldızları Latince birer kelimeyle adlandırılır. Milletler bu isimleri kendi dillerine çevirerek kullanmaktadırlar.

Günümüzde gökyüzünde 88 takımyıldızı var olduğu kabul edilmektedir. Modern astronomide artık Uluslararası Astronomi Birliği'nce 44 tanesi kuzey yarımkürede ve diğer 44'ü de güney yarımkürede olmak üzere belirlenmiş 88 adet takımyıldızı bulunuyor. Burada belirtmek gerekir ki, zannedildiği üzere takımyıldızları yalnızca gökyüzündeki yıldızları hayali çizgilerle birleştirmemizden ibaret değillerdir.

Gökyüzünde belirlenmiş her bir takımyıldızı belirli ve kesin bir alanı temsil eder. Böylece 88 takımyıldızı bütün gökyüzünü kaplayabilirler. Bu da örneğin herhangi bir galaksinin gökyüzünde nerede bulunduğunu öğrenmek için başta astronomlar olmak üzere bütün gözlemcilere büyük kolaylık sağlar.