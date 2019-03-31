Van belediye başkanılığı seçimini kim kazandı? Van seçim sonuçları belli oldu! İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun verilerine göre 498.045 seçmenin bulunduğu Van Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu.
|Van İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Bedia Özgökçe Ertan
|HDP
|206.238
|% 51,94
|Necdet Takva
|AK Parti
|163.958
|% 41,29
|CHP
|7.292
|% 1,84
|Saadet Partisi
|6.835
|% 1,72
|Diğer
|6.059
|% 1,53
|İyi Parti
|4.361
|% 1,10
|DSP
|1.050
|% 0,26
|BTP
|497
|% 0,13
|TKP
|486
|% 0,12
|Vatan Partisi
|282
|% 0,07
|Van İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|HDP
|191.970
|%52,03
|AK Parti
|150.433
|%40,77
|Saadet Partisi
|7.927
|%2,15
|CHP
|7.282
|%1,97
|İyi Parti
|3.210
|%0,87
|BBP
|1.366
|%0,37
|TKP
|628
|%0,17
VAN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan partiler ve adayları şöyleydi:
Saadet Partisi: Fethullah Erbaş
Bağımsız Türkiye Partisi: Muzaffer Yağmur
TKP Erdinç Özer
Vatan Partisi: Aziz Çiftçi
Cumhuriyet Halk Partisi: Nurettin Beyaz
Adalet ve Kalkınma Partisi: Necdet Takva
İYİ Parti: Serkan Saygın
Demokratik Sol Parti: Cavit Çuyrak
HDP: Bedia Özgökçe Ertan
2014 YEREL SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?
30 Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel seçimde ise Barış ve Demokrasi Partisi oyların yüzde 53,1’ini almıştı.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:
Adalet ve Kalkınma Partisi: % 41,2
Saadet Partisi: % 1.3
Cumhuriyet Halk Partisi: % 0.8
Milliyetçi Hareket Partisi: % 0.7
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