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Van belediye başkanılığı seçimini kim kazandı? Van seçim sonuçları belli oldu! İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Van belediye başkanı seçimi için Vanlılar sandık başındaydı. Van Büyükşehir Belediye başkanını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda uzun kuyruklar oluştu. Dokuz adayın bulunduğu Van Belediye Başkanlığı yarışında sonuç belli oldu. Sonuçlara göre Van Belediye Başkanı kim oldu?

23:14 -
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Van belediye başkanılığı seçimini kim kazandı? Van seçim sonuçları belli oldu! İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun verilerine göre 498.045 seçmenin bulunduğu Van Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu.

Van İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Bedia Özgökçe Ertan HDP HDP 206.238 % 51,94
Necdet Takva AK Parti AK Parti 163.958 % 41,29
CHP CHP 7.292 % 1,84
Saadet Partisi Saadet Partisi 6.835 % 1,72
Diğer Diğer 6.059 % 1,53
İyi Parti İyi Parti 4.361 % 1,10
DSP DSP 1.050 % 0,26
BTP BTP 497 % 0,13
TKP TKP 486 % 0,12
Vatan Partisi Vatan Partisi 282 % 0,07
Van İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
HDP HDP 191.970%52,03
AK Parti AK Parti 150.433%40,77
Saadet Partisi Saadet Partisi 7.927%2,15
CHP CHP 7.282%1,97
İyi Parti İyi Parti 3.210%0,87
BBP BBP 1.366%0,37
TKP TKP 628%0,17

VAN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan partiler ve adayları şöyleydi:

Saadet Partisi: Fethullah Erbaş
Bağımsız Türkiye Partisi: Muzaffer Yağmur
TKP Erdinç Özer
Vatan Partisi: Aziz Çiftçi
Cumhuriyet Halk Partisi: Nurettin Beyaz
Adalet ve Kalkınma Partisi: Necdet Takva
İYİ Parti: Serkan Saygın
Demokratik Sol Parti: Cavit Çuyrak
HDP: Bedia Özgökçe Ertan

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

30 Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel seçimde ise Barış ve Demokrasi Partisi oyların yüzde 53,1’ini almıştı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:

Adalet ve Kalkınma Partisi: % 41,2
Saadet Partisi: % 1.3
Cumhuriyet Halk Partisi: % 0.8
Milliyetçi Hareket Partisi: % 0.7

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