‘Vatandaş sepet kaça doluyor ona bakıyor’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyen Budak, dün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi..

Budak “Tüketim ve rant ekonomisini geride bırakıp üretim ağırlıklı bir büyüme modelini benimsemeden baskıyla, zorlamayla enflasyonla mücadele etmek hayaldir. Şubat ayında marulun yüzde 35,2, maydanozun yüzde 24 zamlandığı, ıspanağın yıllık yüzde 131 oranında fiyatının arttığı bir ortamda binde birlik düşüşe başarı diyemezsiniz. Tanzim satışlar geçici fiyat kontrolünü sağlar ama enflasyonu dizginlemez” dedi.

“VATANDAŞ SEPETİ KAÇA DOLUYOR ONA BAKIYOR”

“Rakamlardaki göz boyamalardan ziyade vatandaş alışveriş sepetini kaça doldurduğuna bakıyor.” diyen Budak sözlerini şöyle sürdürdü “Çok açık ve net; bu gıda fiyatlarıyla o sepet bugün dolmuyor, dolamıyor. Çünkü üretime dönük politikalar olmadan enflasyon düşmüyor da ondan. Planlı bir üretim yapacaksınız, tarımsal üretimdeki yapısal sorunları çözeceksiniz, üreticiyi yeniden tarımla barıştıracaksınız ki gıda fiyatları kalıcı olarak düşsün. Bunları yapmazsanız enflasyonun iki haneli rakamların altında görmek hayal olur”

YERELDE DE ÜRETİME DAYALI BÜYÜME MODELİ

“Üretime dayalı büyüme modelini yerel yönetimlerde de hayata geçireceğiz. Yerel kalkınma politikalarımız, hayat pahalılığına son vermeyi; çokça üretmeyi ve hakça bölüşmeyi hedefliyor. Barınma, gıda, ulaşım gibi gündelik yaşamda ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda, hayat pahalılığını giderecek tedbirler alacağız. Şu anda anketlerde Antalya'da büyükşehirde önde görünüyoruz, inanıyorum ki sonuç öyle de olacak. 1 Nisan günü Antalya, sosyal belediyecilik anlayışını, halkın refahı için kullanan bir yönetimle tanışacak.”