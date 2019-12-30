Vatandaş umutsuz! 2020 daha da kötü olacak!

AREA’nın İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Malatya ve Gaziantep‘te gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Araştırması‘ndan çarpıcı sonuçlar çıktı. 20-25 Aralık arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin 200 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara ekonomiden dış politikaya, siyasi partilerden lider performanslarına kadar pek çok soru soruldu.

Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?

AK Parti: % 32.7

CHP: % 22

MHP: % 9

İYİ Parti: % 9

Oy vermeyen / Kararsız / Hiçbiri: 14.8

HDP: % 8.9

Diğer: % 3.6

2018 yılıyla kıyasladığınızda, 2019 yılında satın alma gücünüz nasıldı?

Daha kötü oldu: % 61

Aynı kaldı: % 31.2

Daha iyi oldu: % 5.4

Fikir belirtmeyen: % 2.4

Ülke ekonomisi 2020 yılında sizce nasıl olacak?

Daha kötü olacak: % 61.6

Aynı kalacak: % 17.9

Daha iyi olacak: % 15.4

Fikir belirtmeyen: % 25.1

Türkiye’de (hayatta olan) en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?

Recep Tayyip Erdoğan: % 32.6

Ekrem İmamoğlu: % 19.3

Fikir belirtmeyen: % 9.5

Devlet Bahçeli: % 9.2

Selahattin Demirtaş: % 8.4

Meral Akşener: % 5.6

Diğer: % 5.1

Kemal Kılıçdaroğlu: % 5

Mansur Yavaş: % 3.1

Temel Karamollaoğlu: % 2.2

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başarısız: % 49.8

Kısmen başarılı: % 17.8

Başarılı: % 29.2

Fikir belirtmeyen: % 3.2

Bu pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan’a oy verme davranışınız nasıl olur?

Oy vermem: % 50.7

Oy veririm: % 34.8

Kararsız kalırım: % 14.4

Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalıdır?

Parlamenter sistem: % 54.1

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi: % 36

Diğer: % 0.9

Fikir belirtmeyen: % 9

Sizce, Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?

Ekonomi / hayat pahalılığı/ yoksulluk: % 36.2

İşsizlik: % 18.2

Suriyeli göçmenler: % 11.8

PKK/ Terör: % 11.1

Eğitim sistemi/ eğitimsizlik: % 8

Fikir belirtmeyen: % 3.9

Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri: % 2.6

Kadına şiddet: % 1.7

Hükümetin kötü yönetimi: % 1.2

Yolsuzluk / hırsızlık: % 1.1

Başkanlık sistemi: % 0.6

Kürt sorunu: % 0.6

Muhalefet: % 0.6

Sağlık sektöründeki sorunlar: % 0.5

Diğer: % 1.8