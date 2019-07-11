Yeni askerlik sistemi: Erken terhisten kimler faydalanacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Yeni askerlik sistemi, yaşı gelen asker adayları tarafından araştırmaya devam ediyor. ‘Tek tip’ olarak da adlandırılan yeni askerlik sistemi ile 6 ayını dolduranlar erken terhis imkanı elde edebiliyor. Ayrıca yeni askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlik kalıcı hale geldi. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar? Erken terhisten kimler faydalanacak?

6 AYLIK ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAYANLARA ERKEN TERHİS OLABİLECEK

6 aylık askerlik görevini tamamlayanlar istemeleri ve uygun görülmeleri halinde askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kişilere 2 bin lira maaş verilecek. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan askerlere ise ek bin lira verilecek.

Kanun düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kışlalarda erken terhis çalışmaları da başladı. 6 aylık süreyi tamamlamış olan 100 binden fazla askerin terhis süreci başladı.

31 BİN TL ÖDEYEN BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLECEK

Yeni sistemde 20 yaşını doldurmuş ve 31 bin TL ödeyenler bedelli askerlik yapabilecek. Bedelli askerlikten yararlananlar bir aylık temel eğitimin ardından terhis olacak.

Düzenlemeyle, bakaya ve yoklama kaçağı durumunda olanların bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlikten yararlanmasının önü açıldı, cezaları da affedildi.

Yeni askerlik kanunuyla yedek subaylığın yanı sıra yedek astsubaylık da devreye girdi.

Yedek astsubay olarak görev yapacaklar 2 ay temel 10 ay da kıta görevi yapacak. İsteyenler yedek astsubaylıktan astsubaylığa geçebilecek.

Doktorlar ve öğretmenler, bir aylık temel eğitimin ardından görevlerini yaparak askerlik hizmetini tamamlamış sayılacak.

Yeni kanun ile bazı kişilere askerlik muafiyeti de sağlanabilecek. Muafiyet kararı, Milli Güvenlik Kurulu’nun gerekli gördüğü sahalarda, Milli Savunma Bakanlığı’nın teklifi üzerine verilebilecek.