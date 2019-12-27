Yerli elektrikli otomobil özellikleri ne? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtım toplantısı gerçekleşti ve özellikleri ve üretim tarihi hakkında detaylar ortaya çıktı. Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek. İşte üretimine ve özelliklerine dair merak edilenler…

Yerli otomobilin SUV ve sedan modelleri tanıtıldı. TOGG (Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu) logosuyla tanıtılan otomobilin özellikleriyle ilgili ayrıntılar da açıklandı.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

2020'de marka lansmanı 2021'de fabrika açılışı yapılacak. İlk araç ise 2022'de üretilecek ve satışa sunulacak.

YERLİ OTOMOBİL NASIL ŞARJ EDİLECEK?

Türkiye'nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG'un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.