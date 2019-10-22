Yola fırlayan üç yaşındaki kızın feci ölümü kamerada

Olay dün öğle saatlerinde Büyükçekmece’de yaşandı. Annesi ve anneannesiyle yolda yürüyen 3 yaşındaki Esila Nur Karaaslan, bir anda yola fırladı. O sırada sağlık merkezine bir hastasını bırakan servis minibüsü şoförü aniden hareket etti.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

İddiaya göre, aracın kör noktasında kalan minik kızın üzerinden servis aracı geçti. Bir anda anne ve yanındaki anneannesi küçük çocuğu görünce çığlıklar içinde kaldı. Servis altından çıkarılan Esila Nur'a ilk müdahale yine aile sağlığı merkezinde yapıldı. Küçük kız, daha sonra gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nabzı düşük olan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevrede iş yeri bulunan Ahmet Aslan isimli esnaf ise yaşananları anlatarak, “Taşıma servisiydi çarpan kişi. Araba duruyordu. Araç çalışıyor o sırada çocukta annesinin elinden kurtuluyor. Arabanın altında kaldı. Hızlı giden bir araç değildi. Duruyordu kalkışı esnasında oldu olay” dedi. (DHA)