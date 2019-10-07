Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alıyor! Başvuru şartları neler?

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan YSK personel alımı ilanında; “Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra Teşkilatına Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.” duyurusu yaptı.

YÜKSEK SEÇİM KURULU PERSONEL ALIMI İLANI

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvurular 14/10/2019 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 21/10/2019 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00'de) sona erecektir.

Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurularak yapılacak. Elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

– İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

– 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,