Atsız Afşin Yılmaz Kimdir

Atsız Afşin Yılmaz, 1975 yılında Mersin’de doğdu. İlk öğrenimini Mersin Atatürk İlkokulu’da, liseyi İçel Anadolu Lisesi’de, üniversite eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’de tamamladı. GYTE Sosyal Bilimler Enstitüsü’de ”Uluslararası Ticaret ve Finans” yüksek lisansı yaptı. 2000 yılında Mersin Barosunda stajını tamamladıktan sonra avukatlık ruhsatını alan Yılmaz, 2001-2016 yılları arasında Büro-Sen Genel Merkezinde, İsdemir A.ş’de, Kürüm Holding’te avukat, hukuk müşaviri ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalıştı. International Chamber Of Commerce (ICC Paris)’te Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Tahkim eğitimi alan Yılmaz, Almanya, Rusya, Senegal, Arnavutluk gibi ülkelerde dava takibi ve proje yöneticiliği yaptı. Konya Ülkü Ocakları ve Mersin Ülkü Ocakları yönetiminde bulundu. 2017 yılında MHP Mersin İl Başkanlığı görevine getirildi. İyi derecede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır. Atsız Afşin Yılmaz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı oldu.