CHP Tuzla adayı Gürsoy’dan “Koku sorununa” çözüm sözü

En büyük hedefi 25 yıllık sevdası doğup büyüdüğü Tuzla ilçesinin 17 mahallesine hizmet etmek ve tüm halkta birlik beraberlik bilincini oluşturmak olan Gürsoy, Tuzla’nın geleceğini değiştirecek olan projeleri arasında ilk sırada Tuzla’nın koku sorununun olduğunu söyledi.

Tuzla’nın sorunları arasında en çarpıcı olanı arıtma tesisi ve mazgallardan çıkan pis koku soruna CHP Belediye Başkan Adayı Salim Gürsoy, zaman zaman insan sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığına ve bu sorunun günümüze kadar çözülemeyişine dikkat çekti.

Gürsoy; “Günümüze kadar belediye yönetimleri Tuzla’nın birçok mahallesini ilgilendiren bu soruna bir türlü kalıcı bir çözüm getirememiş ve başarısız olmuşlardır. Kentlerin büyümesi ve gelişmesiyle ihtiyaç haline gelen arıtma tesislerinin iyi örneklerini çoğu gelişmiş ülkede görmek mümkün. Bu örneklerle ilgili yaptığımız araştırmalarda; bu tesislerin çevreyi koku ile rahatsız etmediği aksine çevresinde oluşturulan yeşil alan ve parklarla dinlence dönüştürüldüğü görülmektedir. Belediyedeki ilk görev günümüzden itibaren bu pis koku sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Tuzla ileri biyolojik arıtma tesisini gelişmiş ülkelerdeki arıtma tesisleri gibi aynı teknik alt yapı ve donanıma sahip olacak şekilde rehabilite edeceğiz” dedi.

Mazgallardan gelen ve insan sağlığını tehdit eden pis koku sorununu ortadan kaldırmak için ilçedeki tüm sanayi ve organize sanayi sitelerinin denetim ve kontrollerini de düzenli bir şekilde yapılacağını söyleyen Gürsoy: “Tuzlamız artık pis kokmayacak, mis kokacak” dedi.