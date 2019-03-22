Hüsamettin Altındağ Kimdir

Hüsamettin Altındağ, 3 Haziran 1961'de Mardin Ömeıii'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel is hayatında bankacılık, İnşaat şirketi yöneticiliği gibi görevlerde bulunan Altındağ, siyasette; İlçe Başkanlığı, ilçe Seçim Kurulu Üyeliği, il Genel Meclisi Üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Siyasetin yanı sıra Ömerli Spor Kulübü, Ömerli Ziraat Odası gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda etkin görevler üstlendi. Çok iyi derecede Arapça, Kürtçe ve İngilizce bilmekte, evli ve üç çocuk babasıdır. Hüsamettin Altındağ, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan Adayı oldu.