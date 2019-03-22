Hüseyin Sarı Kimdir

1963’te Balıkesir'in Erdek ilçesinde dünyaya geldi.

İlköğrenimini Erdek'te, orta öğrenimini İstanbul Özel Şişli Koleji'nde tamamladı.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Bölümüne başlayan Hüseyin Sarı, buradaki eğitimine ara vererek 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

1994 yılında Belediye Meclis Üyesi olarak siyasete atıldı.

1999 ve 2009 yılları arasında Erdek Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi

Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Sarı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Balıkesir İli, Erdek İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.