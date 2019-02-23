Aston Martin’den Cenevre’ye özel Project 003!

“Project 003” kod adlı hiper otomobil, ilk kez 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak. “Project 003” (003 Projesi), Aston Martin Valkyrie ve Valkyrie AMR Pro'nun (eski adıyla 001 ve 002) ardından Aston Martin tarafından geliştirilen üçüncü hiper otomobil. Yeni ve güçlü bir teknolojiye sahip “Project 003”, yeni orta motorlu hiper otomobil olarak daha önce Valkyrie'de tanıtılmıştı. Şimdi ise tüm detayları, teknik bilgileri ve şaşırtıcı teknolojisi ile 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda.

Dünya genelinde yalnızca 500 adet üretilecek olan “Project 003”, 2021 yılı sonunda satışa sunulacak.