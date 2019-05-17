Avrupa otomobil pazarı ilk 5 ayda yüzde 2.5 daraldı!

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %39,0 ile İzlanda, %14,5 ile Finlandiya ve %14,4 ile İsveç'te görüldü. 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %53,0, Romanya %22,8 ve Danimarka %9,0 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Nisan ayında 2018 yılının aynı ayına göre %0,5 azaldı ve toplam 1.344.863 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1.351.352 adet satış gerçekleşmişti.

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AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %33,7 ile İzlanda, %19,9 ile Norveç, %13,5 ile Danimarka'da görüldü. 2019 Nisan ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %42,2, Hırvatistan %22,4 ve Yunanistan %17,2 oranlarıyla yer aldı.

Türkiye, 2018 Ocak-Nisan ayları toplam satışı 177 bin 418 ile 8. sıradayken bu yıl gerçekleştirdiği 93 bin 228 adetlik satışla 4 sıra gerileyerek 12. sıraya indi. 2018 yılı Nisan ayında ise Türkiye 55 bin 108 adetlik satışla 6. sıradaydı. 2019 yılında ise 24 bin 416 adetlik satışla 12. sıraya geriledi. 2018 yılının Nisan ayında ilk 5’te yani Türkiye’nin üzerinde olan Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya 2019 yılında da sıralarını korudular.

Türkiye otomotiv pazarında yaşanan bu gerileme AB ülkeleri arasında en dikkat çekici hareket olarak gözüküyor. Rekabet içinde olduğu rakip ülkelerin satışlarındaki azalma veya artışlar oldukça kısıtlı. Bu Avrupa otomobil pazarındaki artışların en temel sebepleri olarak İngiltere’nin Brexit süreci ve yenilenen emisyon testleri sonucunda teslimatların gecikmesi görülüyor. Türkiye otomotiv pazarında yaşanan daralmanın ise temel sebepleri siyasi belirsizlik, döviz kurlarındaki değişken durum ve kredi maliyetlerinin yüksek olması olarak gözüküyor.