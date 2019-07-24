Avrupa otomotiv pazarı yüzde 1.9 daraldı!

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Haziran döneminde %37,8 ile İzlanda, %27,4 ile İsveç ve %12 ile Finlandiya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %37,9, Romanya %17,2 ve Macaristan %7,2 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Haziran ayında %6,4 azaldı ve 1.754.901 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1.875.358 toplam adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Haziran ayında %54,5 ile İsveç, %48,5 ile İzlanda ve %11,5 ile Çekya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %32, İrlanda %16,4 ve Romanya %13 oranlarıyla yer aldı. 2019 Haziran ayı sonunda Türkiye, %45,2 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Haziran döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre %3,1 azaldı ve toplam 8.426.190 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 8.696.227 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla %38,7 ile İzlanda, %25,6 ile İsveç ve %13,4 ile Finlandiya'da görüldü. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %47,1, Romanya %19,2 ve Macaristan %5,4 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Haziran ayında 2018 yılının aynı ayına göre %7,9 azaldı ve toplam 1.491.285 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1.619.280 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla %52 ile İsveç, %47,7 ile İzlanda ve %15,5 ile Çekya'da görüldü. 2019 Haziran ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %41,1, Romanya %15 ve İrlanda %12,7 oranlarıyla yer aldı. 2019 Haziran ayı sonunda Türkiye, %43,31 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12. oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ocak-Haziran döneminde %3,9 arttı ve 1.145.233 adede yükseldi. 2018 yılının aynı döneminde 1.102.687 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Haziran döneminde en fazla düşüş %44 ile İsveç, %30,8 ile İzlanda ve %14,1 ile Estonya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya %39,5, Macaristan %21,5 ve Slovenya %16,7 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Haziran ayında %4,9 azaldı ve 205.588 adede düştü. 2018 Haziran ayında 216.196 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Haziran ayında en fazla düşüş %73 ile İsveç, %55,9 ile İzlanda ve %28,3 ile Estonya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan %31,3, İngiltere %13,5 ve Norveç %10,9 oranlarıyla yer aldı. 2019 Haziran ayı sonunda Türkiye, %50 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 8. sırada yer aldı.