Ayhancan Süper Kupa Finali için Meksika’da

FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek serisi olarak gerçekleştirilen şampiyonanın final yarışlarının sıralama turları 26 Ekim'19 Cumartesi günü (TSİ) saat 19:30'da gerçekleşecek. Seans içerisinde atılan en iyi zaman 10. yarışın, ikinci en hızlı zaman da 9. yarış sıralaması olarak değerlendirilecek. Serinin 9.yarışı 26 Ekim’19 Cumartesi günü saat 22:30’da başlarken, 10.yarış da Pazar günü saat 18:15’de start alacak ve her iki yarış da Eurosport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sezonun bitimine 2 yarış kala 39 puan farkla çaylak şampiyonluğunu garantileyen ve şampiyonanın 27 yıllık tarihinde ‘en erken yarış kazanan ilk pilot’ olmayı başaran temsilcimiz, bu sezon ikinci kez kazandığı Porsche Carrera Cup Fransa Şampiyonluğunun ardından süper kupada da sezonu podyumda tamamlamayı hedefliyor.