BMW ve Jaguar Land Rover ortaklık yapıyor!

BMW Yönetim Kurulu Üyesi Klaus Froehlich, “BMW ve Jaguar Land Rover birlikteliğiyle geliştirme süresini kısaltarak ve araçları en yeni teknolojilerle pazara daha hızlı sunacağız. Böylece müşteri ihtiyaçlarına en etkin biçimde cevap verme fırsatımız olacak.” açıklamasını yaptı.

BMW ve JLR birlikte geliştirdiği teknolojileri paylaşarak maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Bu maliyet azaltması üretim planlama ve ortak satın almaları içeriyor.

Her iki marka da elektrikli güç ünitelerini kendi fabrikalarında üretebiliyorlar. BMW i3 ve i8 gibi elektrikli ve hibrit otomobiller geliştirirken Jaguar tam elektrikli modeli olan I-Pace ile 2018 ve 2019 yıllarında birden fazla ödül aldı. Ayrıca I-Pace Car of The Year 2019 oldu.

Jaguar Land Rover’ın Mühendis Direktörü Nick Rogers, “Dünya’ya elektrikli otomobil konusundaki başarımızı kanıtladık. Ancak şimdi yeni nesil Jaguar Land Rover ürünlerini desteklemek için teknolojiyi ölçeklendirmek zorundayız” açıklamasını yaptı.