Cenevre Otomobil Fuarı 2. gün başladı!

Fuar sabah saatlerinde basın mensuplarına kapılarını açtı. 89'uncusu düzenlenen fuara büyük ilgi gösteriliyor.

Vladimir Putin'in otomobilini yapan Aurus, bu Senat modelini satmaya da karar vermiş. Hibrit bir üniteye sahip olan fuar aracı toplamda 600 beygir güç üretiyor.

Tam otomatik 9 ileri şanzıman aracın bu gücünü 4 tekerleğe birden veriyor.

Pagani'nin en önemli modellerinden biri olan Zonda'nın efsane versiyonu C12 de fuardaydı! Bu otomobil 6 litre hacminde 12 silindirli Mercedes motoruna sahip!

Koenigsegg tam 1280 beygir gücündeki en yeni modeli olan Jesko'yu fuarda sergiledi.

Bu otomobil 5 litre hacminde ikiz turbolu bir v8 motora sahip. Otomobilin toplam ağırlığı ise 1420 kg!

Koenigsegg standındaki bir diğer konuk ise tamamen karbon fiberden üretilmiş Regera idi.

Markanın hibrit teknolojili otomobilinin gücü ise 1100 hp!

Hollandalı üretici Pal-V'nim uçan otomobili. 2 kişilik olan bu aracın toplam ağırlığı 664 kg, maksimum hızı ise 160 km/s. 100 hp güç üreten motoru sayesinde 1315 km'lik menzile karada sahip.

Havada ise maksimum 500 km gidebiliyor.

Hepinizin bu markayı yeni tanıdığını hatta hiç bilmediğini biliyorum. Ancak C2, Rimac markasının ikinci modeli. Rimac elektrikli süper spor otomobil üreticisi ve en büyük ortaklarından biri Porsche! C2 1914 beygir gücünde 2300 Nm torka sahip bir otomobil. Aracın 0-100km/s hızlanması ise 1.85 saniye!

Skoda markasının standında yer alan bu sarı otomobil Vision iV konsepti ve markanın yeni elektrikli ürünlerinden bize ipuçları veriyor.

Volkswagen markasının elektrik motorlu otomobil ailesinin üyelerinden biriyle karşı karşıyasınız. Bu otomobil ID Buggy Concept!

Yeni Passat'ın elektrikli versiyonu da fuardaydı. Plug-in hybrid olan bu otomobilde 1.4 ltlik TSI motorun yanında elektrik motoru da var. Otomobilin 100 km'deki yakıt tüketimi ise 2.9 lt!

Vw'nin yeni B-SUV modeli olan T-Roc'un R versiyonuna merhaba deyin! Bu otomobil tam 300 hp gücünde! R versiyonunu bilmem ama standart T-Roc ülkemizde de satın alabileceğiniz bir model.

Seat markasından ayrılarak kendi başına bir oluşuma giren Cupra, en yeni modeli olan kompakt SUV formlarındaki Formentor Concept modeliyle fuardaki yerini almış!

Japon üretici Subaru ise VIZIV Concept modeliyle yeni SUV ürünlerinin neye benzeyeceğini Cenevre'deki herkese gösterdi.

Aston Martin standında ise Vanquish Concept modeli markanın gelecek tasarımının nasıl olacağını gösteriyor!

Maserati standında ise markanın en çok sevilen modellerinden biri olan Levante yerini almıştı.

Fotoğraflarını gördüğünüz Levante'nin her detayı kişisel istekler doğrultusunda yapılmış.