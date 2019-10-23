Drift sezon finali İzmir’de…

Türkiye Drift Şampiyonası’nın finali yurt dışından da konuk sporcuların katılımıyla 26 Ekim Cumartesi günü idari ve teknik kontrol ile başlayacak. Aynı gün gerçekleştirilecek antrenman ve sıralama turlarının ardından, elemelere katılacak en iyi 16 pilot belirlenecek.

Motor güçleri 700 beygire kadar ulaşan otomobillerin mücadele edeceği yarış, 27 Ekim Pazar günü saat 12.00'de pilot tanıtım seremonisi ile başlayacak. Seyirciler pilotlar ve drift otomobillerini yakından tanıma fırsatı elde ederken, sporcularla sohbet edip imzalı posterlerini alabilecekler. İkili eşleşmelerle devam edecek organizasyon final eşleşmeleri ile son bulacak. Piste gelen sporseverler düzenlenecek Drift Taksi çekilişi ile yarış araçlarının sağ koltuğunda drift heyecanına ortak olabilecekler.