Gerçekten bir SUV konforunda mı?

Mitsubishi L200 pikap modelini hatta bu modelin başlangıç versiyonunu 1978 yılından itibaren üretmeye başladı. O günden bu yana üretilen, coğrafyaya göre farklı isimlere sahip olan araç bugün yanımızda en güncel versiyonuyla yer alıyor. Aslına bakarsanız biz ne kadar yeni desek de L200’ün geçirmiş olduğu operasyon Mitsubishi’ye göre bir makyaj…

Bu aracı ilk defa dışarıdan gördüğünüzde keskin ve sert tasarımı onun arazi kabiliyeti yüksek bir araç olduğunu size hemen gösteriyor.

Markanın Eclipse Cross ile birlikte bizi tanıştırdığı yeni yüz tasarımı L200’de de yerini almış durumda. Geniş motor ızgarası, farların bir devamı gibi görünen logonun bulunduğu bölüm ve ön tamponun sağ ve sol ucuna yerleştirilmiş olan dik ve büyük sis farları ön kısmın kısa bir özeti.

Aracın yanına geçtiğinizde ise kasa üzerinde yer alan, parlak siyah arka rüzgarlığı hemen fark ediyorsunuz.

L200’ün dört tekerlekten çeker özelliğe sahip olduğunu marka vurgulamak için kasanın en uç kısmında 4×4 yazısını eklemiş. Ayrıca kapı kolları ve yan aynalarda krom kaplamalara yer verilmiş.

Test aracımızın donanımında bulunan 18 inç’lik jantlar, profilden oldukça şık ve maceracı gözüküyor.

L200’ün arkasına göz attığınızda ise gri renkli ve krom kaplı tampon kendini en çok gösteren parça oluyor.

Gelelim L200’ün boyutlarına. Aracın uzunluğu 5305 mm, genişliği 1815 mm ve yüksekliği de 1780 mm. 3000 mm’lik de aks mesafesinin olduğunu belirtelim. Test aracımızın ağırlığı ise 2035 kg.

Aracın içine göz atacak olursanız, sürücü kapısını açtığınızda karşınıza 7 inç boyutundaki multimedya ekranı çıkıyor. Bu ekran üzerinden müzik sistemi, bağlı olan telefon ve navigasyon gibi özellikle erişebiliyorsunuz. Apple CarPlay ve Android Auto’yu da desteklediğini unutmayalım.

Ekran üzerinden yapılamayan ve en çok aradığım şey ise off-road bilgilerinin paylaşımı oldu. Mutlimedya sistemi aracın arazi kabiliyetiyle alakalı bilgi veren bir menüye sahip olsaydı sanırım L200 rakiplerinin rahatlıkla 1 adım önüne geçmiş olurdu.

L200’ün sürücü koltuğuna oturduğunuzda karşınıza çıkan gösterge paneli hem okunaklı hem de takibi kolay bir görsel sunuyor. Göstergenin ortasında yer alan tft ekran renkli. Bu ekran üzerinden sürüş bilgilerine ve aracın çekiş sistemine ulaşabiliyorsunuz.

Vites kolunun hemen önünde klima kontrol ünitesinin altında bulunan düğmeler arasında ise aracın park sensörü, start stop sistemi ve kör nokta sistemi düğmeleri yer alıyor. Ayrıca ısıtmalı ön koltukların derecesini de buradan ayarlayabiliyorsunuz.

L200’ün vites kolunun hemen arkasında ise döner bir düğme bulunuyor. Bu düğme üzerinde 2H, 4H, 4HLc ve 4LLc sürüş modları bulunuyor. Bu çekiş sistemleri 2H, arkacı arkadan tahrikle hareket ettiren sistem anlamına geliyor. Normal yol koşullarında kullanılması öneriliyor. Yakıt tüketimini en minimum seviyede bu sürüş modunda görebilirsiniz. 4H ise kaygan yol koşullarında kullanılması önerilen 4 tekerleğe de gücü aktaran bir sistem olarak öne çıkıyor. 4HLc sistemi ise kayalık yani engebeli ve bozuk yüzeylerde aracı daha kolay hareket ettirebilmek için geliştirilmiş bir sistem. Son olarak 4LLc sürüş modu aracı dik yokuşlarda, kum ve çamurda son olarakta karlı yüzeylerde daha iyi hareket ettirmeyi sağlıyor.

L200’ün mod değiştirici sistemi Super Select size 100 km/s kadar hızlarda 2H, 4H ve 4HLc modları arasında geçiş yapma olanağı sunar. 4HLc ve 4LLc arasında geçiş yaparken aracın durdurulması gerekmektedir.

Bu döner tuşun hemen arkasında yer alan iki tuş ise aracın yokuş aşağı inişi sistemini ve yeni geliştirilmiş off-road sürüş modunu aktif etmeyi sağlıyor. Offroad giderken çakıl, çamur/kar, kum ya da kaya ayarı arasından seçim yaparak yol tutuşunu artırabilirsiniz. Bunun için çoklu bilgi ekranında mod ismi belirene kadar OFFROAD mod seçiciye basmanız yeterli olacaktır. Motor randımanı, şanzıman ayarları ve frenleme performansı en uygun hale gelmek için seçiminize göre ayarlanarak size en mükemmel performansı sunacaktır.

Gelelim bu aracın kalbine… Yeni L200 2.2 litrelik dizel üniteye sahip. Bu motor 150 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Aracın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 8.3 ile 8.7 saniye arasında gerçekleşiyor. L200’ün ortalama yakıt tüketimi ise karma olarak 7.6 lt / 100 km olarak verilmiş. Ben bu aracı kullandığım süre boyunca bana sunduğu yakıt tüketim verisi ise 8.6 lt / 100 km olarak gerçekleşti.

Sürüş hissi açısından L200 ile alakalı bir şeylerden bahsetmem gerekirse aracı kullanmaya başladığım ilk andan itibaren çok şaşırdığımı belirtmeliyim. Yeni L200’den beklentim gerçekten çok düşüktü ama aracın özellikle yalıtımı, direksiyonu ve süspansiyonları beni çok etkiledi.

Genellikle asfalt yolda kullandığım aracın arka süspansiyonları yaprak yay sistemine sahip olsa da arka koltukta ciddi bir konforsuzluk yaşamıyorsunuz. Ayrıca arka koltuğun sırt kısmının dik değil de daha yatay tasarlanmış olması konforu bir sınıf öteye taşımış.

Aracın direksiyonundaki ben ticari aracım hissi ise yerini koruyor ama yumuşaklığı şehir içindeki ani manevralarda işinizi kolayca görüyor.

Yeni L200 ülkemizde 4 farklı donanım paketiyle satılıyor. 4×2 ve 4×4 Tornado, 4×4 Storm, Blizzard ve Premium. Evet bu araçların hepsi 2.2 litrelik dizel motora sahip. İsterseniz 6 ileri tam otomatik isterseniz de 6 ileri manuel şanzımanla bu aracı satın alabiliyorsunuz. L200’ün başlangıç fiyatı ise 191 bin 840 Tl. Test aracımızın donanımında bir L200 almak isterseniz de 229 bin 500 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor…