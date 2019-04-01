İstanbul Park Pisti’nde spor festivali

Otomobil müzesinden motorsporlarına, trafik güvenliğinden güvenli sürüşe kadar vermiş olduğu hizmetlerle otomobilin merkezi olan Intercity İstanbul Park, yine bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. 2018 yılında startı verilen V Weekend festivaller serisi 3-4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek V Weekend Sports ile sürecek. Intercity İstanbul Park Pisti, Türkiye'nin en kapsamlı sağlıklı yaşam ve spor festivalinde 3 gün boyunca tüm spor dallarının buluşmasına, heyecan dolu müsabakalara, birbirinden renkli gösterilere ve herkesin katılımına açık şovlara ev sahipliği yapacak.

Katılımcılar bir yandan gün boyu spor deneyim alanlarında vakit geçirirken, aynı zamanda sağlıklı yaşam seminerlerine katılıp, spor workshop'larında bilgi ve deneyimlerini artırabilecekler. V Weekend Sports'ta ayrıca farklı spor dallarından uluslararası ve ulusal katılıma açık resmi yarışlar da düzenlenecek. V Weekend Sports'u ziyaret edenler ayrıca hayranı oldukları sporcularla tanışma seanslarına girip onlarla sohbet edebilecek ve tanınmış başarılı sporcuların kariyer hikayelerini dinleyebilecekler.

V Weekend Sports kapsamı:

-V City Fitness Championship adlı Türkiye'nin en büyük CrossFit şampiyonasında 24 ülkeden 150 sporcu katılacak ve rekabetin had safhada yaşanacağı şampiyona için ülkemizin en büyük CrossFit parkuru kurulacak.

-Gran Fondo Marmara bisiklet yarışlarının organizatörü tarafından düzenlenecek olan Gran Fondo İstanbul Park Bisiklet Yarışları, V Weekend Sports festivali boyunca 1.000 sporcunun katılımına sahne olacak. İki gün boyunca iki ayrı yarışın yapılacağı müsabakada ilk gün gerçekleştirilecek yarış, Intercity İstanbul Park Pisti'nin 4 km'lik kısa pist düzeninde 10 turdan oluşacak. İkinci gün yapılacak yarış ise Formula 1 pistinin 5.3 km'lik uzun pist düzeninde 18 tur olarak gerçekleştirilecek.

-Intercity İstanbul Park'ın zorlu parkurunda gerçekleştirilecek olan Family Run'da ise aileler yarışacaklar. İster aile olarak ister arkadaş grubu olarak katılım gösterilebilen koşu yarışı, V Weekend Sports'un en ilgi çekici yarışlarından biri olması bekleniyor. Binlerce kişinin mücadele edeceği müsabakanın birincilerini yine yarış pistinde gerçekleşecek olan inanılmaz deneyim hediyeleri bekliyor.

-Günümüzün popüler başlıklarından biri olan ve hızla spor dalları arasında kendine sağlam bir yer edinen E-spor kategorisinde de 60 sporcunun mücadele edeceği Intercity eRacing Cup Yarışı düzenlenecek.

-2016 yılında ülkemizde drone teknolojisini ve sporunu geliştirilmek, tanıtmak ve kullanıcı adedini arttırmak amacıyla kurulan Tech Drone League'in 1. etap yarışı da yine V Weekend Sports kapsamında gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, heyecanlı geçecek yarışları izlemenin ötesinde drone kullanımını da deneyimleyebilecekler. Ayrıca drone satın alınabilecek alanlar da festivalde hazır olacak.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü de basketboldan atletizme, karateden bilek güreşine faaliyette bulunduğu 20'ye yakın spor dalıyla V Weekend Sports'ta yer alacak.

-2013 yılından bu yana Intercity İstanbul Park'ta motosiklet eğitimlerini, California Superbike School yarış eğitimlerini ve motosiklet pist günlerini gerçekleştiren MotorOn ekibi tarafından düzenlenen ve 5 ayaktan oluşan Motor On Superbike Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı da V Weekend Sports organizasyonunun bir parçası olacak.

-V Weekend Sports festivalini ziyaret edenler ayrıca katılımcı kulüp ve firmaların çekilişlerinin hediyesi olarak Intercity Cup yarış araçları ile eşsiz deneyimler yaşayabilecekler.

Sağlıklı yaşam ve sporu hayatında tutan tüm ziyaretçilere girişlerin ücretsiz olacağı festivale, şehrin farklı noktalarından İETT seferleri de düzenlenecek.