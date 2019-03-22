İşte Cayenne’nin en yeni versiyonu!

İlk defa 2002 yılında tanıştığımız Cayenne, o günden bu yana 3 farklı jenerasyon olarak hayatına devam etti. Markanın satış performansındaki başarısıyla dikkat çeken ürünlerinden oldu. Özellikle tüketici trendlerindeki değişimlerde dikkate alındığında Cayenne’nin uzun ömürlü olması gerekti ve hatta Baby Cayenne diye düşünebileceğiniz Macan modeli de bu otomobilin altında konumlandırıldı.

3. jenerasyonunu 2018 yılında tanıtan marka özellikle BMW’nin X6 ile domine ettiği ama Mercedes’in de GLE Coupe ile pay almak istediği Coupe SUV segmentine Cayenne Coupe ile giriş yaptı. Cayenne Coupe, standart Cayenne’e göre daha eğik olan C sütunu ve böylece daha fazla dışarıda gözüken arka kısmıyla kardeşinden kolayca ayrılıyor. Ayrıca otomobilin bagaj kapağı üzerinde birleşen stop lambası standart modelden miras kalmış.

Cayenne Coupe’de dikkat çeken tasarım detaylarından bir diğeri de otomobilin çıkık biçimde olan bagaj kapağının üzerinde yer alan ve hıza duyarlı olarak açılıp kapanan rüzgarlığı. Bu parça Panamera modelindeki gibi otomobil severleri etkileyecek biçimde açılıyor desem daha iyi olur…

Otomobilin içinde ise standart versiyondan farklı olan detaylar yer almıyor. Ancak 30 mm daralan arka yolcu tavan mesafesi durumu biraz klostrofobik hale getirebiliyor. Otomobilin tavanı ise standart versiyona göre 20 mm daha alçak. Cayenne Coupe’nin bagaj hacmi ise 625 litre ve 1540 litreye kadar çıkabiliyor. Cayenne Turbo Coupe’Nn bagaj hacmi ise kardeşinden 25 lt daha az.

Bu formda olan otomobili Cayenne Coupe ve Cayenne Turbo Coupe olarak iki ayrı motor seçeneğiyle üreten marka 3 litre, 6 silindirli, 340 hp gücündeki turbo motorunu Cayenne Coupe’de kullanıyor. Cayenne Turbo Coupe ise 4 litre, twin turbo, V8, 550 hp gücündeki motora sahip olacak. Cayenne Turbo Coupe’nin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması ise 3.9 saniye sürecek!

Yeni Cayenne Coupe’yi marka mayıs ayı itibariyle satışa sunacak, Türkiye’ye gelmesi ise tam olarak ne zaman olur henüz bir açıklama yok.