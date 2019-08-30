İşte Mercedes-Benz Türk’ün CNG’li araçlara yaptığı yatırım

Mercedes-Benz Türk, sadece CNG'li otobüsler için farklı alanlarda 1.3 milyon avronun üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Hoşdere Otobüs Fabrikası içinde, CNG'li otobüse tamamen elektronik cihazlarla 200 bar basabilen dolum tesisi için 2015 yılından günümüze 350 bin avroluk yatırım yapıldı. Bu tesisteki gaz kaçak tespitine dair düzenlemeler için de 150 bin avroluk yatırım gerçekleştirilmesinin sonucunda yaklaşık yarım milyon avroya yakın yatırım yapılarak bu alanda Türkiye'nin en büyük çalışmalarından biri gerçekleştirildi. Yeni bağlantı sistemleri, gaz sızdırmazlık testi ve CNG'li araçlar için patlamaya karşı önlemler kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında çalışanlara eğitim programları da uygulandı.

Mercedes-Benz Türk inovasyonu tekstil tavan

CNG'li otobüsler için özel olarak geliştirilen tekstil kaplamalı tavan uygulaması Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi'nin bir inovasyonu. Plastik veya benzer diğer malzemelere göre boyanması gerekmeyen tekstil tavan uygulaması; hafiflik, güvenlik ve ekonomiklik gibi sağladığı avantajların yanı sıra çevreci bir kullanım sağlıyor. Otobüslerinde ilk olarak kabin içindeki hava kanallarında tekstil uygulamasına giderek yüzde 40'a varan hafiflik avantajı elde eden Mercedes-Benz, bu malzemeyi tavan kaplamasına da uyarladı.

Türkiye'de 2 farklı seçenekte sunuluyor

Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen CNG'li Conecto'nun “Solo” ve “Körüklü” olarak iki versiyonu bulunuyor. Next Generation Conecto Projesi kapsamında üretilen araçlarda 12 ya da 18 metrelik versiyonlar

sunuluyor. CNG'li Conecto modellerinde yeni 7,7 litre hacimli M 936 CNG motor özellikle bu otobüslerin kullanımı için tasarlandı. 1.200 Nm tork üreten motor, dizel Euro 6 standartlarından daha düşük emisyon değerlerine sahip olması sebebiyle daha çevreci özellikler gösteriyor. Bu motorun kompakt yapısı, aynı zamanda hafiflik, servis bakım kolaylığı ve genel anlamda düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

CNG'li otobüsler en çok tercih edilenler arasında

Mercedes-Benz, CNG'li otobüs konusunda, uzun yıllardır sürdürdüğü AR-GE faaliyetleri ve dünyanın farklı şehirlerinde kullanılan çevreci otobüsleri sayesinde kapsamlı bir bilgi birikimine sahip. CNG'li

otobüslerin tercih edilmesinde en önemli etkenler; kullanım esnasında sağlanan düşük yakıt tüketiminden kaynaklı maliyet avantajı ve çevreye yayılan partiküllerin olmaması. Yakıt fiyatlarının yüksek olduğu ülkeler ya da yeşil belediyecilik anlayışına sahip bölgelerde özellikle CNG'li otobüsler tercih ediliyor.