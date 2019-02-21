Motobike İstanbul 2019 kapılarını açtı!

(HABER : HARUN ELİBOL – FATİH TAN)

Motosiklet severlerin sezon açılışı olarak kabul ettiği Motobike, kapılarını açtı. Fuara 24 ülkeden 255 katılımcı katılıyor. Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım fuarın geçen yıl 100 bini aşkın ziyaretçi ve 260 katılımcı ile hem sektörün önde gelen markalarından hem de motosiklet severler tarafından büyük bir ilgi gördüğünü dile getirdi. Türkiye’nin lider motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı olan Motobike İstanbul 11. yılında 140 stantta 260 uluslararası markayı ağırlıyor. Söz konusu fuar; 9, 10 ve 11. salonlar ve etkinlik alanlarıyla toplam 16 bin 500 metrekare alanda gerçekleşiyor.

2018 yılında, Güneydoğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya ve Orta Asya,Türkiye ve komşu ülkelerden 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuara bu yıl da rekor sayıda ziyaretçi bekleniyor.

Motobike 2019’un açılış konuşmasını ise Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu yaptı. Sofuoğlu, “Turkish Racing Team adında ulusal motosiklet takımı kurduk ve Dünya Şampiyonası’nda mücadele ediyoruz, edeceğiz. Hayalim hep bunu yapmaktı, İspanya ve italya gibi ülkeler bunu yapıyorlar ve bende onlara çok özeniyordum” dedi. Motosiklet satın alımlarında geçerli olan ÖTV indirimiyle alakalı Sofuoğlu, “Stokları eritmek için 250cc motor hacmi altına ÖTV’yi sıfır yaptık. Sektör ile görüşmelerde stokların daha fazla 250cc ve altındaki motor hacmine sahip olan motosikletler üzerinde olduğu için bu hacimde olan motorları değerlendirdik” dedi.

İşte Motobike İstanbul 2019’da en yeni ve en dikkat çekici modeller;

BMW





Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, fuar açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Nüfusunun yüzde 23,7'si 15 yaş altında yer alan, ortalama yaşı 31,2 olan Türkiye, motosiklet sektörü için büyük bir gelecek vaat ediyor. Türkiye'de her yüz kişiden 4'ü motosiklet sahibi iken, iklim koşulları yönünden Türkiye ile benzerlik gösteren İtalya'da yüz kişi başına düşen motosiklet sayısının 14, İspanya'da ise 10 olduğu değerlendirildiğinde motosiklet pazarının büyümek için hala büyük potansiyel taşıdığını görüyoruz. BMW Motorrad olarak amacımız, 2019 yılında yollarla buluşturacağımız BMW R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, R 1250 RT, F 850 GS ADV ve C 400 X modellerimizle pazar payımızı korumak.”

Yeni R1250 GS

Yeni R1250 GS

Yeni R1250 GT

DUCATI

Panigale V4 S Carbon

Diavel 1260

Panigale V4 S

HARLEY-DAVIDSON

Harley-Davidson FXDR 114

HONDA

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı ve Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, ise yaptığı açılış konuşmasında, “ÖTV indirimi bizim için çok önemliydi. Bunun için Kenan Sofuoğlu’na çok teşekkür ederiz” dedi. “2030 yılından sonra büyük şehirlerin nüfuslarında artış yüzde 50 civarında olacak. Bunu düşündüğümüzde Türkiye’deki motosiklet kullanımının arttırılması gerekiyor. Herkes motosikleti tehlikeli görüyor ve bunu artık kırmamız lazım. Biz motosikletliler olarak trafikte bir aileyiz kampanyasını oluşturduk. Ayrıca 2019 yılında motosiklet sektörünü geliştirmek için mücadele edeceğiz” diye de konuşmasına devam etti.

Honda’nın yeni modellerinin tanıtımından sonra görüşme fırsatı bulduğumuz Kılıçer’e ÖTV indirminin satışlarına nasıl katkı sağladığını sorduk, Kılıçer; “Toplam showroom ziyaret sayımızda yüzde 35, toplam satışlarda da yüzde 60 artış oldu ve indirimin faydasını gördük” dedi.

Ayrıca Kılıçer, ““2018 yılında satılan her 5 motosikletten 1'i Honda oldu. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz bu liderlik daha önce de hep belirttiğimiz gibi bize önemli bir misyon yüklüyor. Ülkemizde motosiklet sektörünün sağlıklı ve güvenli gelişimi için lider olarak bize çok iş düşüyor. Bu yüzden bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl stratejimizi de güvenlik algısını güçlendirmek üzerine kurmuştuk. Tüm yıl Honda Motosiklet'in yaygınlaşması kadar güvenlik algısını güçlendirmek üzerine de çalışmalar yaptık. Türkiye'nin yalnızca motosiklet sürüş eğitimi için tasarlanmış ilk asfalt pisti olan Honda Motosiklet Eğitim Merkezi'nde yalnızca Honda sahibi olanlar için değil tüm motosiklet sürücüleri için eğitimlerimizi sürdürdük. Bu eğitimlerde 13 yılda 15 bin sürücüye 7 farklı seviyede eğitim verdik.” açıklamasında da bulundu.

Yeni CB650R

Yeni CBR650R

KTM

KTM 1290 Super Adventure S

KTM 1290 Super Duke GT

KTM 1290 Super Duke R

KTM DUKE 790

POLARIS

TRIUMPH

Thruxton 1200R

Speed Triple RS

YAMAHA

MT-07(Yeni renk)

MT-09(Yeni renk)

MT-25(Yeni renk)

MT-125(Yeni renk)

Niken Konsept

Niken GT

Yeni YZF R-25

Yeni YZF R-125

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke ise yaptığı açılış konuşmasında, “Motosiklet sayısı Türkiye’de arttığı için motorcu dostu istasyonlar yaptık. Motorcular için güvenli park alanları, kilitli dolap, kaymaz zemin, markette özel ürünler gibi şeyler bu istasyonları özelleştiriyor. 25 motorcu dostu istasyon sayımız 120’ye geldi! Sosyal sorumluluk olarak ‘Motorcu Dostu Trafik Projesini’ başlattık” dedi ve “2019 yılında da sabit eğitimlerimiz ve gezici etkinliklerimizle birlikte motosiklet severlerle buluşmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Motobike 2019’un ana sponsoru Motul Madeni Yağlar Genel Müdürü Kerem Oyılmaz ise yaptığı konuşmada, “Fuarlara inanıyoruz ve müşterilerimizle burada daha fazla yakınlaşıyoruz. Motul olarak sadece yüksek performanslı araçlar için motor yağı üretmiyoruz. Motosiklet sektörü zor zamanlardan geçiyor bu zor zamanların sonucunda kısa ve orta vadede satışların düşmesini ya da stabil kalmasını sektörü etkileyecek. Türkiye motosiklet pazarının geleceği ise Türkiye’de parlak ve biz de buna inandığımız için gerekli yatırımlarımızı yapıyor” dedi.