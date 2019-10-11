Porsche ve Boeing uçan otomobil üretecekler!

Porsche ve Boeing arasındaki bu ortaklık kentsel ulaşım çatısı altında yeni ürünlerin doğmasına yol açacak. Boeing uçak ve uzay teknolojileri üzerine çalışan bir firmayken Porshce spor otomobil üreticisi olarak öne çıkan bir marka. İki dev arasındaki ortak çalışma ise potansiyel olarak akla premium uçan otomobilleri getiriyor ve onlarda zaten bu durumu böyle nitelendiriyor.

Boeing, Porsche ve Aurora Flight Sciences(Boeing’in bir markası) konsept bir tam elektrikli, dikey olarak kalkabilen ve inebilen bir araç geliştirdiler. Her firmanın mühendisleri bu prototipi test etmiş ve

onaylamış durumda. Boeing Next’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Steve Nordlund, “Boeing ve Porsche markaları arasındaki bu ortaklık yeni taşımacılık eko sisteminin daha güvenli ve verimli olmasını, gelişmesini ve fırsatlar üretmesini sağlıyor. Porsche ve Boeing, dünya çapındaki kentsel hava hareketliliğini hızlandırmak için mühendislik, stil ve yenilik getirmeyi hedefliyor” açıklamasını yaptı.