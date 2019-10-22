Renault’tan İtalyanlara zeytin dalı

Reuters’ın haberine göre Senard France Inter radyosuna yaptığı açıklamada “Bugün masada değil” dedi ancak daha sonra Renault’un Fiat ile birleşmeyi yeniden değerlendirebileceği yönündeki spekülasyonla ilgili olarak kimsenin “asla ‘asla’ dememesi gerektiğini” de sözlerine ekledi.

Bu ayın önceki günlerinde kar uyarısı yapan ve CEO Thierry Bollore’yi görevden alan Renault, Haziran ayında Fiat’la birleşme anlaşmasından vazgeçmişti.

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İtalyan otomobil üreticisi Fiat Chrysler (FCA), otomobil sektöründe teknolojik gelişmeler ve sıkılaşan emisyon düzenlemelerinin yarattığı riskler karşısında birlikte hareket etmeleri için Fransız rakibi Renault'ya birleşme teklifi iletmişti. Renault, FCA'dan gelen birleşme teklifini dostane bulduğunu ve değerlendirdiğini açıklamıştı.

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Ortaklığın gerçekleşmesi durumunda Fransız üretici Avrupa’da gözde olan ürünleri için Amerika pazarına giriş imkanı sağlamış olacak. Pazarlar arası bu faydanın haricinde ortak platform, ortak güç ünitesi ve ortak yazılım geliştirmeleriyle birlikte üretim maliyetini de ciddi anlamda azaltmış olacak. Ayrıca FCA’nın Renault Grubu’nun elektrikli otomobil tecrübesinden de faydalanması bu duruma örnek olarak gösterilebilir.