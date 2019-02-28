Rolls-Royce’nin yıllık geliri arttı!

Şirketin sivil havacılık sektörü geliri, 2018 yılının en büyük artışını göstererek, monte edilen ve yedek motorların satışında görülen güçlü artışla yüzde 55 büyüdü ve 7.3 milyar sterline ulaştı. Güç sistemleri satışları yüzde 20 artarken savunma sektörü satışları bir değişim göstermedi.

Rolls-Royce satış verileri yanında, 4,600 işten çıkarmayla sonuçlanacak olan yeniden yapılanma sürecinin planlanan doğrultuda ilerlediğini açıkladı. Şirketin Trent 1000 modeline yönelik hizmetlerine dair problemlere rağmen, 2018 yılında büyük bir atılım yaptığını belirten Rolls Royce CEO´su Warren East, “Öncelikli finansal sonuçlarımız beklentileri aşarak kar ve nakit akışında güçlü bir büyüme gösterdi. 2018 yılının Haziran ayında duyurduğumuz yeniden yapılandırma süreci sonrasında, ivmemizi korumak adına önemli davranışsal değişiklikler görmeye başladık” dedi.

Şirketin aynı dönem için operasyonel karı 616 milyon sterlin olurken, hisse başına karı, 2017 yılındaki 0.023 sterlinden 0.16 sterline yükseldi.

(DHA)