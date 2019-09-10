Skoda yeni modelleriyle geleceğe adım attı

Frankfurt Otomobil Fuarı'nda şarjlı hibrit Superb iV, Superb Combi iV, Superb iV Sportline ve yüzde 100 elektrikli Citigoe iV modelleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Skoda, 2025'te elektrikli araçların toplam satışın yüzde 25'ini temsil edeceğini tahmin ediyor. Bu hedefe ulaşmak için ise marka 2022'de Skoda iV ürün gamına 10 elektrikli model ekleyecek.

Superb Combi iV hibrit teknolojisini station karoserle buluştururken, ilk kez Frankfurt'ta gösterilecek Superb iV Sportline ise, sportif dokunuşlara sahip bir model olarak hibrit dünyasında heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Superb iV'nin geçmişten ilham alan lüks Laurin & Klement versiyonu ise, elektrikli Skoda deneyimi çok daha farklı boyutlara taşıyor.

Yüzde 100 elektrikli Skoda



Skoda'nın Frankfurt'ta sergilediği CITIGOe iV, markanın ilk tamamen elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. Şehir için kullanım için kusursuz bir sıfır emisyonlu otomobil olan CITIGOe iV, 61 kW elektrik motoruna sahip ve lityum iyon bataryasıyla 265 kilometre menzil sunuyor. 40 kW DC hızlı şarj ile, sadece 1 saatte yüzde 80 kapasitesini doldurmak mümkün.