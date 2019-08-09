TEMSA’dan Sırbistan’a 30 araçlık teslimat

TEMSA, Sırbistan'ın önde gelen tur operatörlerinden Lasta'ya 20 adet LD SB Plus, 4 adet HD12, 5 adet HD13 ve 1 adet Maraton otobüs olmak üzere 30 adetlik araç teslimatı gerçekleştirdi.

2 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen ve TEMSA’nın geniş ürün gamını gözler önüne seren teslimat törenine Türkiye Cumhuriyeti Sırbistan Ticaret Müşaviri Gülçinay Mumcu, Türkiye Cumhuriyeti Sırbistan Büyükelçiliği’ni temsilen müsteşar Ayşe Uzer, Lasta Genel Müdürü Vladan Sekulic, Lasta Yönetim Kurulu Başkanı Sasa Milisevic ve TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp katıldı.

Törende konuşan TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp, “Bölgenin ticari kapasitesinin barındırdığı fırsatlara inanarak; odağımıza aldığımız ve bir buçuk yılı aşkın süredir çalışmalara devam ettiğimiz bu projeye 30 araçlık teslimat ile start vermiş bulunmaktayız. Lasta ile Sırbistan'da attığımız bu adım, yakın gelecekte tamamlamayı hedeflediğimiz bölgenin önde gelen diğer büyük operatörlerini kapsayan bir dizi projenin sadece bir başlangıcı. Her biri yarım yüz yılı aşkın geçmişe sahip iki köklü marka olan TEMSA ve Lasta’nın sergilediği bu iş birliğinin Batı Balkanlar’da birçok büyük operatör için örnek olacağına inanıyorum” diye konuştu.