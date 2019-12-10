Türkiye’nin en çok satan otomobilleri

Aralık ayının gelmesiyle birlikte kasım ayı satış verileri Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklandı. Yılın 11 ayı boyunca otomobil ve HTA satışları toplamda 388 bin 560 adet olarak gerçekleşti. Kasım ayında ise toplam pazar 58 bin 176 oldu. Bu rakamın 47 bin 803 adedini otomobil satışları oluştururken hafif ticari araç satışları 10 bin 373 adet oldu.

En çok satan markaları ve modelleri incelediğimizde ise geçen aya göre markaların yaptığı kampanyaların ve bankaların düşük faizli kredilerinin pazarda olumlu harekete sebep olduğunu görmemek imkansız. Fiat’ın Türkiye’de üretilen otomobili olan Egea ekim ayında 3 bin 726 adet satılmışken kasım ayında 6 bin 812 adet satılmış. Bu tarz artışa en yakın olan diğer model ise Peugeot 3008. Fransız markanın SUV modelinin bu kadar çok satılması onu Kasım ayında en çok tercih edilen SUV modeli haline getirmiş. Bu otomobilden ekim ayında 894 adet satılırken kasım ayında tam 2 bin 348 adet satılmış.

İŞTE EN ÇOK SATILAN MODELLER VE FİYATLARI

Hafif ticari araç ve otomobil olarak hesapladığımız “En çok satan markalar” tablosunda ise ekim ayına göre dikkat çeken farklılıklar var. Model bazındaki artışla dikkat çeken Fiat, toplam pazarda geçen ay yani ekimde 5 bin 705 adetlik araç satışı gerçekleştirirken bu ay 9 bin 476 adet araç satılmış. Hemen arkasından gelen Türkiye’de iki önemli modelini üreten Renault ise ekim ayında 3010 adet araç satışı gerçekleştirirken kasım ayında bu rakamı tam 6584’e çıkartmış.