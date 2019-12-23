Zor durumdan 2.el otomobil kiralayarak çıktılar!

2018 yılında yaşanan ekonomik dalgalanma nedeniyle ayrı sektörlerde bir çok firma finansal sorunlar yaşamış kimileri konkordato ilan etmiş kimileri ise kepenk indirmişti. Her sektörde olduğu gibi araç kiralama sektörü de bu durumdan etkilenen en önemli sektörlerden biriydi.

ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜ VE BU ETKİNİN VATANDAŞA YANSIMASI

Toplantının başlarında konuştuğumuz Ticari Operasyonlar Direktörü Özgür Kara süreci şu şekilde özetliyor, “En kısa olarak yeni yani sıfır km otomobilleri 36 ay olarak kiralıyoruz. Bu durumda şirketin faaliyetleri ve varlıklarına göre euro ile kredi çekiyoruz, euro ile otomobilleri kiralıyoruz. Bankalardan çektiğimiz krediler nedeniyle otomatik olarak satın aldığımız otomobiller rehinli oluyor. Kiradan dönen otomobilleri satıyoruz ama sistemsel durumlardan dolayı rehinler bir kaç hafta içinde kalkıyordu.” diye konuya başladı.

2018 yılında Ağustos ayına girdiklerinde euro kurunun 5 küsür lira olduğunu hatırlatan Kara, “Ağustos ortalarından sonuna kadar 8.2 TL’nin üzerinde kur seviyelerini gördük.” dedi ve sözlerine “Bu süre içerisinde bizim kredi maliyetlerimiz bir anda yükselmiş oldu. Bir de bunun üzerinde euro ile kiralama yerine TL’ye dönüş gerçekleşince hem oto kiralama fiyatları çok yükseldi hem de yeni müşterilere gereken cevapları veremedik.” diye ekledi.

Kiralama sektörünün o dönem ile bugünkü durumunu temiz biçimde ifade eden durum, sektörün 2018 yılı Haziran ayında araç parkı yaklaşık 364 bin idi, 2019 Eylül sonu itibarı ile bu rakam 280 bin araca indi. Pazarın yıl sonu kapanışının ise 250 bin olması bekleniyor.

FİLO ŞİRKETLERİNİN EN BÜYÜK GELİRLERİ KİRALAMADAN DÖNEN ARAÇLARIN SATILMASI

Filo kiralama şirketlerindeki işleyişten bahseden Özgür Kara, “Uzun dönem kiraya verilen yeni otomobiller kiradan döndükten sonra satılır ve bu da şirketlerin en büyük gelirlerinden biridir. Şirketler bu süreçte döviz kurlarındaki artıştan dolayı kredi giderlerinin yükselmesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bir de buna filolarındaki araçların 2. el değerlerinin döviz kuru gibi bir anda artmaması eklenince ellerindeki en büyük gelirlerden biri daha sıkıntıya girdi.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine sektörde yer alan büyük firmalardan birinin ciddi sıkıntıya girmesinden de bahseden Kara, “Sektörün büyük firmalarından birinin yaşadığı ciddi ekonomik problem bankaların bu sektöre bakışını kötü etkiledi.” dedi.

ŞİRKETİ KURTARALIM DEDİK, ANA FAALİYETİMİZ OLDU!

Yaşanılan bu ekonomik durumlardan ne iflas, ne konkordato ne de herhangi bir kötü durum açıklamasında bulunmadıklarını söyleyen Kara, “Süreç içerisinde müşterilerimizin de bize zamanında kira ücretlerini ödemeleri sayesinde bir sorun yaşamadık.” dedi. Özgür Kara konuşmasına şöyle devam etti; “42 finans kuruluşu ile 2018 Ağustos ayında başlayan görüşmelerimizi, 2019 Haziran ayında anlaşmayla sonuçlandırdık. Bir kriz yönetimi bakış açısıyla bu işi başarıyla yönettik. 2018 yılı sonlarında, 2019 ve 2020'deki ekonomik gelişmeleri ve beklentileri dikkate alarak ikinci el kiralama modelini geliştirdik. Bugün için hem sıfır hem de ikinci el araç kiralayabilen tek şirket durumundayız.” açıklamasını yaptı.

“36 aylık kiradan dönen araçlarımızı detaylı bir kontrol ve bakım sürecinden geçirip, en fazla 24 ay müşteri talebine göre tekrar kiraladık. Toplamda 11500 adet 2.el araç kiralamasını gerçekleştirdik. Ekonomik krizden dolayı müşteri taleplerinin üst segmentten bir alt segmente ve çok araçtan daha az araca geçmesi durumu da yeni otomobile göre daha uygun olan 2.el araç kiralama sistemini destekledi.” diyen Özgür Kara bu sayede şirketin aylık 35 milyon TL 2.el kiralamadan ciro yaptığını ve toplamda da aylık 13.5 milyon euro ciroya ulaştığını açıkladı.

2020’DEN UMUTLUYUZ

2019 yılının başından beridir aynı yapıda olan firma 2018 yılında yaşanan durumdan geliştirdiği 2.el kiralama sistemiyle çıktığını açıkça belirtiyor. Hem ikinci el, hem sıfır km hem de 2020 yılında, Derindere’den araç kiralamayan ama araç parkı olan şirketlere “Filo Yönetim Hizmeti” sunmayı yapacaklarını söyleyen Özgür Kara, “Bu sistem sanki bizden araç kiralamış gibi müşterilerimizin filosunu yönetme üzerine kurulu olacak” açıklamasını yaptı.

2020 yılında faizlerin daha da düşeceğini konuşmasında belirten Kara, “Bugün itibari ile 28 bin 500 araç parkımız, 8 bin 500 müşterimizle faaliyetlerimize daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. 2019 yılını 11 bin 500 ikinci el araç kiralayarak kapatmış olacağız” dedi.