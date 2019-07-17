Yaşlandırma programı FaceApp nasıl indirilir? FaceAPP ile başka neler yapılabiliyor?

Son dönemin en büyük trendi FaceApp programı ile yapılan yaşlandırma fotoğrafları oldu. Birçok ünlü ismin de kullandığı uygulama özellikle sosyal medya kullancıları tarafından araştırılıyor. FaceApp programı ile sadece yaşlandırma değil saç renginizi, saç şeklinizi sakallı sakalsız halinizi de görebiliyorsunuz. İşte yaşlandırma uygulaması indirme linkleri…

ANDROİD İÇİN TIKLAYINIZ

iOS İÇİN TIKLAYINIZ

IOS ve Android tabanlı telefonların yanı sıra web üzerinden de kullanılabilen FaceApp uygulaması, kullanıcıların yeni gözdesi olmuş durumda…Öyleki sosyal medyada herkes bu uygulama ile yaşlandırma efekti veren programı kullanarak fotoğrafını paylaşıyor.

FaceApp uygulamasında ise sadece yapşlandırma tekniği yok, fotoğrafınızı eklediğinizde kadınsanız erkeğe, erkekseniz kadına çevirebiliyor.

Sadece bunlarla da sınırlı değil; saç renginizi, saç şeklinizi sakallı sakalsız halini merak edenler de bu uygulamaya başvuruyor.

FACEAPP PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ

Etkileyici filtrelerle kullanıma hazır Hollywood selfie'leri

Saç rengini ve stilini değiştirin

Mükemmel görünen gece veya gündüz makyajı uygulayın

Mükemmel sakal/bıyık tarzınızı bulun

Güzel gülümsemeler ekleyin

Tek bir dokunuşla arka planı değiştirin

Renk filtreleri, mercek bulanıklaştırma ve diğer birçok özelliği kullanın

Cinsiyet değiştirme

Yapay Zekanın sizin için en uygun saç stilini ve rengini bulmasına izin verin

Yaşınızı değiştirin

İlginç dövmeler ekleyin

Hitman, Heisenberg filtrelerinin yanı sıra aklınızı başınızdan alacak daha bir sürü dönüştürme özelliğine göz atın