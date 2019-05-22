17-25 Aralık tapelerini herkes paylaştı ancak SÖZCÜ suçlu bulundu

SÖZCÜ, 17-25 Aralık sürecinde sosyal medyada ‘örgüt' paylaşımları yapmakla suçlandı

Mütalaada, iktidara muhalif olan medyanın 17-25 Aralık sürecini desteklemediği yazıldı

Aynı SÖZCÜ gibi FETÖ'yle mücadele eden Aydınlık ve Ulusal Kanal bile o süreçte kalem oynattı

FETÖ karşıtı CHP ve AKP'li vekiller de yolsuzluk operasyonuyla ilgili gün gün haber paylaştı

1 – Tarih 18 Nisan 2019… SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik 19 Mayıs 2017'de başlayan algı operasyonunun ardından savcılık makamı mütalaasını sundu.

17 sayfalık mütalaanın 7'nci sayfasında, “SÖZCÜ Gazetesi'nin örgüt faaliyetine ilişkin örnekler” bölümünde şu ifadelere yer verildi: “… SÖZCÜ Gazetesi'nin sosyal medya hesaplarındaki donelerle FETÖ'cülerin donelerinin birebir örtüşme ve ciddi benzeşme olduğu… Aynı konuların farklı haber kaynaklarından/ajanslarından örtüşük şekilde gelme ihtimalinin çok zayıf olduğu… Bu sebeple donelerin FETÖ ile iltisaklı yerlerden geldiği… Buna karşılık aynı dönemlerde Türkiye'de gelişen ve haberlere konu olan olayların kitle iletişim araçlarında veriliş şeklinin FETÖ ile iltisaklı olmadığı düşünülen ve eleştirel yayın da yapan diğer yayın mecralarında, birebir örtüşen bu tür kaynak birliği benzeşmelerine rastlanılmadığı… FETÖ tarafından açıldığı düşünülen ve sosyal medyada haberin takibini kolaylaştıran ve anında ciddi paylaşım büyüklüklerine ulaşmasını sağlamak amaçlı oluşturulan #hashtag'lere destek verdiği görülmüştür…” Ancak… Savcılık iki iddianamede de ve mütalaada da ‘baltayı hep taşa vurdu…'

SAVCILIK ARŞİVE BAKMADI!

Çünkü… 17-25 Aralık 2013 sürecini hatırlayın! Daha önce de yazdık… O sekiz günlük sürede, kumpas olduğu devletin yargısı tarafından 1 yıl sonra açıklanan operasyonun ayrıntılarını yazmayan, haber bültenlerine taşımayan medya organı yok gibiydi! İki yıldır sadece SÖZCÜ suçlanıyor. Ki burada diğer medya da soruşturulsun demiyorum, adaletten bahsediyorum, haberciliği ve çelişkileri anlatıyorum.

Savcılık makamı iyi bir arşiv çalışması yapsaydı görürdü gerçeği. Nasıl mı? Mesela şu tespit: “… FETÖ ile iltisaklı olmadığı düşünülen ve eleştirel yayın da yapan diğer yayın mecralarında, birebir örtüşen bu tür kaynak birliği benzeşmelerine rastlanılmadığı… ”

TÜRKEŞ VE AYDINLIK…

Şimdi gelin, FETÖ'yle iltisaklı olmayan ve eleştirel yayın yapan bazı paylaşımları okuyalım. SÖZCÜ'den ne farkı var? Sosyal medyada bir konunun tek kelimeyle anlatılması ve gündem yaratması için anahtar sözcük veya cümle olan “#hastag”lere bakalım…

FETÖ'cü olmadığı SÖZCÜ Gazetesi gibi bilinen Aydınlık, Ulusal Kanal, ulusalcı CHP'li Birgün Ayman Güler, AKP'li eski bakan Tuğrul Türkeş'i okuyalım…

2 – İŞTE HERKESİN PAYLAŞTIĞI HABERLER

3 – SÖZCÜ AVUKATI ÜLGEN'DEN ÇARPICI TESPİT: Sadece muhalif değil iktidar medyası da paylaşım yapmıştı

SÖZCÜ avukatlarından Celal Ülgen'le bu çelişkiyi konuştum. Bakın Ülgen ne dedi: “Esas hakkındaki mütalaanın Türkçe açıklamasında; ‘FETÖ ile iltisaklı olmayıp siyasi iktidara muhalefet yapan kitle iletişim araçlarında bire bir örtüşen kaynak birliği benzeşmelerine rastlanmamaktadır' denilmektedir. Oysa bulduğunuz bilgiler bu görüşün tam da aksini ispat etmektedir. Kitle iletişim araçları nedir? Gazete, radyo, televizyon ve sosyal medya…

İşte bu hesaplarda da SÖZCÜ dışında muhalif medyanın hatta iktidar medyasının da aynı #hashtag'leri ya da bu #hashtag'lerle birlikte aksini de kullandığı görülüyor. Yani iddia makamı ‘yoğurt karadır' diyerek bizim de yoğurdun kara olmasına inanmamızı istiyor.

SÖZCÜ'nün FETÖ ile iltisaklı olmadığını ve FETÖ ile can düşmanı olduğunu bilmeyen mi var? Ama gerçekleri eğip bükmek, hukuk bükücülüğü yapmak ve buradan SÖZCÜ'nün muhalif gazeteci olma kimliğini ve istencini törpülemek, susturmak istiyor.”