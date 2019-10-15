Adana Mutabakatı uygulanırsa PKK’yı bitirmek çok kolay!

✔ Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na operasyonu, ABD-PKK/YPG ittifakını ortadan ikiye böldü

✔ ABD'nin şimdilik terk ettiği terör örgütü de çareyi Suriye devletiyle anlaşmakta buldu

✔ Suriye, Fırat'ın Doğusu'na girdi… Uzun zamandır konuşulan Adana Mutabakatı gündemde

✔ Türkiye ile Suriye üst seviyede görüşmese bile, PKK konusunda ortak hareket şansı yüksek

1 – Tarih 13 Ekim 2019…Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete ve televizyonların yayın yönetmenleriyle buluştu ve şunları kaydetti: “… Biz şu anda Suriye'de niye varız? Rejim, teröriste karşı ayakta duramıyor. Duramadığı için biz de Adana Mutabakatı ile ne yaptık? Suriye'ye girdik.”

‘ROMANTİK' DİYE DÜŞÜNENLER

Aylardır, başta Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad'ın dilinden düşürmediği ‘Adana Mutabakatı' sürecinde ne olmuştu? Mutabakatta ne vardı? Bugün ne oluyor? Bu sorulara yanıt vermeden önce Türkiye'nin neden böyle bir operasyon yaptığının altını çizelim… Çünkü, Fırat'ın Doğusu'ndan sınırımıza büyük bir tehdit var! Nasıl ki, ABD, İsrail savaş uçaklarını kaldırıp dünyanın bir ucunda ‘terör' operasyonu yapıyorsa… Ki, sözde terör operasyonları!..

Türkiye, haklı olarak sınırını güvenli hale getirmek istiyor. Peki…

İktidar içinde bazılarına hâlâ ‘romantik'te gelse de Beşar Esad'la ortak çözüm bulmak zor mu? Değil! Bulunamadı…

Ancak… Belgrad'dan dönerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı şu ifadeye çok önemliydi: “Ben kendim konuşmam (Esad'la), o ayrı mesele. İstihbarat örgütlerimiz birbirleriyle görüşmelerini yapıyorlar. Niye? Bölgenin refahı ve huzura kavuşması için.”

Peki…Suriye'nin dünden bu yana terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik hamlelerini nasıl okumalıyız? Ya da terör örgütünün Şam'la işbirliği yapmak zorunda kalmasını…

Operasyonun şifreleri önemli

2 – Birinci tespit: Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yönelik başlattığı operasyon, PKK/YPG'yi yalnızlaştırdı. ‘Kara gücü' olarak görülen terör örgütü ABD tarafından şimdilik terk edildi. Tel Abyad ile Resulayn ele geçirildi. Türkiye, iki kent arasındaki 120 kilometrelik hattı hedefliyor.

İkinci tespit: Suriye Ordusu, (PKK/YPG'nin de çağrısı üzerine) ülkenin kuzey doğusundaki Tel Tamer'e girdi. Resulayn'ın 35 kilometre güneydoğusundaki Tel Tamer, batıya uzanan M4 otobanının üzerindeki stratejik kasaba. Yine Suriye güçleri, Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa ve Rakka'nın güneyindeki Tabka kasabalarını ele geçirdi. Menbiç'e de girdiler. Esad artık Fırat'ın Doğusu'nda!

Üçüncü tespit: Bu durum, Rusya tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye ile Suriye arasındaki köprü Putin demek yanlış olmaz… TSK ile Suriye arasında çatışma ihtimali yok gibi! Şimdi gelelim çok konuşulan Adana Mutabakatı'na.…

Türkiye-Suriye arasındaki iki mutabakatı kim bozdu?

3 – Tarih 20 Ekim 1998… PKK terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı yaşanan gerginlik sonrası Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Uğur Ziyal ile Tümgeneral Adnan Badr al-Hasan, Adana Mutabakatı'nı imzaladı. Özellikle iki maddeyi incelediğimizde…

Adana Mutabakatı'na göre Suriye yönetimi PKK'nın “terörist bir örgüt” olduğunu kabul etti. Üç gün önce de Suriye devleti, PKK/YPG'nin ‘ayrılıkçı ve hain' olduğunu açıkladı.

Adana Mutabakatı'na göre PKK'lıların üçüncü bir ülkeye geçişleri için Suriye topraklarının kullanmasına müsaade edilmeyeceği kararı alındı. Bugün de Türkiye sınırdan, rejim de aşağıdan terör örgütünün faaliyetlerini durdurdu!

2011'DE İMZALANAN 23 MADDE

Mutabakat, 2011 yılında dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim tarafından yeniden görüşüldü. “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terör ve Terör Örgütlerine Karşı Ortak İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” 9 Şubat 2011'de TBMM'ye gönderildi.

Bu 23 maddelik mutabakata göre de başta PKK olmak üzere her iki devlet de kendilerini tehdit eden terör örgütlerine karşı önlemler alacak ve onların kendi toprağındaki tüm faaliyetlerine engel olacaktı…

SORU ŞU: İki mutabakatı okuyun ancak yorumlamayın.

Türkiye aleyhine tek bir cümle olmadığını göreceksiniz.

Peki kim bozdu bu mutabakatı? Bugün de kim karşı çıkıyor?