Fetullahsever bilirkişinin raporuyla SÖZCÜ’ye ceza verildi

Binlerce iddianame…

Yüz binlerce sayfa…

O kadar da kanun maddesi…

Tamam, gazeteci hukuk bilmeli ancak Türkiye'de her maddeyi özel olarak anlamalı!

Neden mi?

Çünkü, davalar ülkesinde, ‘iddianamenin nereden geleceği' belli değil.

Ya da gazeteci olmayan bir ‘bilirkişi' yüzünden ceza almışsınız.

Önce…

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'a verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası verdiği karardan okuyalım: “… SÖZCÜ Gazetesi'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra ve 17-25 Aralık 2013 tarihinden sonra dosyadaki bilirkişi raporundan anlaşıldığı üzere… Örgüt lehine yapmış olduğu haberler…”

Bu kararın neresini düzeltmek gerekiyor bilmiyorum ama söylemeliyim: SÖZCÜ, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden önce de sonra da FETÖ'ye karşı en net tavrı almış gazete! Ki…

Gazeteyle ilgili hazırlanan iddianamelerde 15 Temmuz 2016 sonrası yok! Ancak… Bu karara girmiş!

Nasıl olur anlaşılır değil!

Karara devam edelim: “Bu haberler ile gazetenin örgüte ait Zaman Gazetesi ile benzer şekilde haberler yapması… Sanığın gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olması nedeniyle, yapılan haberlerden sorumluluğu…”

Buna da ‘pes' denir!

Çünkü… SÖZCÜ'nün en büyük düşmanı Zaman'dı! SÖZCÜ'nün yaptığı haberleri 17-25 Aralık sürecinde başka kimler haber yaptı: Hürriyet, Milliyet, Posta, Cumhuriyet vs…

Ancak ‘bilirkişi' üzerinden bir karar verilirse sonuç bu oluyor.

Peki kim bu bilirkişi?

Bilirkişi Ömer Faruk Gerçek Atatürk için böyle demişti:

Anadolu'yu istila etmek için gelenler

İlk önce hukuk maddeleri……

Türk Ceza Kanunu'nun 276. Maddesi: “… Bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

6754 Saylı Bilirkişi Kanunu… (Madde 3): “Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, olarak yerine getirir. ”

Şimdi bu maddeleri aklınızda tutun!

Çünkü…

SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik yürütülen operasyonda atanan ‘bilirkişi' Ömer Faruk Gerçek'in, ‘taraflı' ve ‘hukuktan uzak' kanaatlerini ciddiye alan savcılık makamının mütalaasındaki çelişkileri inceleyeceğiz…

SÖZCÜ ALEYHİNE TWEET!

SÖZCÜ'ye operasyon 19 Mayıs 2017'de yapıldı, 30 Mayıs 2017'de bilirkişi atandı. Adı Ömer Faruk Gerçek… Türk Ceza Hukuku uygulamalarına göre, bilirkişiliğe atanan kişiler tarafsız olacaklarına dair yemin ediyor. Bilirkişi Gerçek, İstanbul'da yerel bir gazeteci.

Dosyayı aldığı gün, herkese açık sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'dan SÖZCÜ aleyhine paylaşıyor.

Ömer Faruk Gerçek'in 30 Mayıs 2017'deki Tweet'i de şöyle:

“SÖZCÜ'nün FETÖ'cü işbirlikçileri…” Tarafsızlık nerede? Yok……

Devam edelim…

ATATÜRK ALEYHİNE TWEET!

‘Tarafsız bilirkişi' Gerçek'in, daha önce yine sosyal medya üzerinden Atatürk aleyhtarı olduğunu açık açık ilan ettiği paylaşımları da var.

Yani Atatürk devrimlerinin gazetesi SÖZCÜ'ye atanan bilirkişi hem ‘Fetullahsever' hem de ‘Atatürk aleyhtarı…' Tweet'e bakın:

“1909'da Hareket Ordusu'yla Anadolu'yu istilaya gelenlerin torunları ve yetiştirmeleri aynı gerekçelerle yeniden karşımızda.” SÖZCÜ Gazetesi avukatı Celal Ülgen, 14 Eylül 2017'de, Ömer Faruk Gerçek'in “Anadolu'yu istilaya gelenler” sözüyle açık olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü kastettiğini vurgulamış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Avukat Ülgen şunları söylemişti: “… Şüpheli Ömer Faruk Gerçek bu Tweet ile kendisini 31 Mart isyanını çıkaranlar tarafında görmekte, Mustafa Kemal'in torunları ve yetiştirmeleri tabir ettiği kişileri de isyanı bastıranlar olarak tanımlamaktadır…”

‘HİZMET GAYESİ OLAN KURUM'

‘Bilirkişi' Ömer Faruk Gerçek, sahibi olduğu “Gerçek Medya” adlı yerel yayım organında yer verdiği 24 Nisan 2010 tarihli köşe yazısının sonunda, FETÖ bünyesindeki eğitim kurumlarından Sultanbeyli ANAFEN dersanesi hakkında şunları kaydetmiş: “Dileğimiz… Anafen gibi köklü ve hizmet gayesi güttüğünü bildiğimiz bir markanın basit ticari hesaplarla kul hakkına girmemesi ve daha özenli olması… Zaman abonesi olmamdaki ısrarlar…”

Yani…

Fetullah'ın dershanesini ‘hizmet gayesi yürüten' dershane olarak tanımlayan Ömer Faruk Gerçek'in raporuyla ceza alan SÖZCÜ!

27 Aralık 2012: Tahliye çıktı

27 Aralık 2019: Ceza verildi

27 Aralık gününün anlamı!

OdaTv davasında 682 gündür tutuklu yargılanan gazeteci Soner Yalçın, 27 Aralık 2012'de tahliye edilmiş ve daha sonra SÖZCÜ yazarı olmuştu. Yalçın o gece şu açıklamayı yapmıştı: “Biz gazeteciler kendimizi iktidarlara cemaatlere beğendirmek zorunda değiliz. Biz hiç kimseden izin alarak yazmayız düşünmeyiz. Birileri Soner Yalçın'ı ve diğer yürekli onurlu gazetecileri cezaevine atarak kalemini eğeceğini kırabileceğini düşünebilir ama biz öyle olmayacağız. Çünkü biz zindanda kalmayı Namık Kemal'den öğrendik. Biz bu vatana hasret içinde sürgünde yaşamayı Nazım Hikmet'ten öğrendik. Biz ölmeyi öğrendik, ama bize yenilgiyi öğretemeyeceksiniz, biz yenilgiyi öğrenmeyeceğiz ve inadına yazacağız.”

SÖZCÜ'ye ceza verildiği gün 27 Aralık 2019!

Yani…

‘Fetullah'la mücadele edenlerin gazetesi SÖZCÜ, gazeteciliği iktidarlardan izin alarak değil, cesaretiyle yapacak!