Türkiye, satranç tahtasında YPG’yi Esad’la yenebilir

– ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlarda, iki ülke de PKK/YPG'yi ‘temizleyeceğiz' demedi

– İki blok da terörist Kobani başta olmak üzere örgütü petrol sahasında kullanmak istiyor

– Dünyada, PKK/YPG'yi terör örgütü olarak ilan eden iki ülke ise Türkiye ve Suriye devleti

– Soru şu: Türkiye ile Esad, ayrılıkçı terör örgütünü saf dışı ederken ortak nasıl hareket edecek?

1 – Dün… Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ Fox'ta, İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Başbuğ, Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirirken Küçükkaya ile arasında şu diyalog geçti:

İlker Başbuğ: Mutabakat yaptığımız Rusya ve ABD, PKK/ YPG'yi bir terör örgütü olarak kabul etmiyor. İki mutabakatta da YPG ‘terörist' olarak gösterilmiyor. Soruyorum, ‘YPG terör örgütüdür' diyen devlet var mı?

İsmail Küçükkaya: Türkiye terörist olarak görüyor.

Başbuğ: Başka?…

Küçükkaya: Yok!…

Başbuğ: Suriye var yapma! Suriye var! Suriye rejimi bizim Barış Pınarı'ndan daha önce Birleşmiş Milletlere gönderdiği mektupta YPG'nin terör örgütü olduğunu söyledi. YPG demediler Suriye Demokratik Güçleri (SGD) dediler. Ama ana omurgasını PKK/YPG'nin oluşturduğunu biliyoruz. SGD'nin terör örgütü olduğunu söylediler. Bizimle aynı kulvarda Türkiye ile Suriye rejimi var? Ne yapılmalıydı? Türkiye, harekatı Suriye rejimiyle yapmayı düşünüp teklif götürseydi, ABD ve Rusya ‘evet' der miydi? Kabul edilmezdi. ABD ve Rusya bunu kabul etseydi, bugün PKK/YPG toptan biterdi! Ancak.. ABD ve Rusya, örgütü kendi amaçları için ellerinde tutmak istiyor…

Esad,YPG'yi ayrılıkçı terör örgütü ilan etti

2 – Tarih: 16 Eylül 2019…

Barış Pınarı'ndan 24 gün önce… Suriye'de devleti, SDG ismini kullanan YPG/PKK'yı “ayrılıkçı terör örgütü” olarak nitelendirdi. Devlet ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'yı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterine gönderdiği mektupta şikayet etti.

WASHİNGTON'UN AJANLARI

Mektupta, SDG için (YPG/PKK) “ayrılıkçı terör örgütü” ifadesi kullanıldı. SDG'nin “Suriye halkına karşı Batılı ülkelerle ortak hareket ettiği” belirtilirken, örgütün Suriye halkına yönelik insan hakları ihlallerini sürdürdüğü kaydedildi. Peki Barış Pınarı Harekatı başladıktan 3 gün sonra yani 12 Ekim'de ne olmuştu?

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik harekat başlatmasının ardından PKK/YPG'den bir heyet Suriye devletiyle görüşmek istedi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Mikdad, Şam'daki ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada ortaklık yapmayacaklarını duyurdu.

PKK/YPG'nin ABD desteğini almak için ulusal çıkarlardan vazgeçtiğini belirten Mikdad şu ifadeleri kullandı: “Bu silahlı gruplar ülkelerine ihanet etti ve ülkelerine karşı suçlar işledi. Yabancı güçlerin elinde rehin konumundakilerle diyalog kabul etmeyeceğiz.

Washington'ın ajanları Suriye topraklarında güvende olmayacak.” Bitmedi…

Zeytin Dalı öncesi YPG kime gitmişti?

3 – Tarih: 20 Ocak 2018… Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu grupları Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesi ile Azez'e bağlı Tel Rıf'at kentine yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekatı başlattı. PKK/YPG, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce de Esad'a ulaşmaya çalışmıştı. Ancak… Suriye devleti, PYD'nin önüne şu şartları koymuştu:

– Silahlı olan Suriye Demokratik Güçleri ve YPG, kendini feshetmelidir.

– Örgüt elindeki silahları teslim etmelidir.

– Rakka derhal Suriye Devlet Ordusu'nun kontrolüne girmelidir.

– Örgütün militanları eğitim programından geçerek ülkeye entegre edilmelidir.

– Suriye'nin kuzeyindeki yeniden yapılandırma süreci hükümetin gözetiminde ilerlemelidir.

Yani… Bugün, 13 maddelik ABD mutabakatının 9'uncu maddesinde yer alan “Her iki taraf, Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil… Bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır” cümlelesinden önce Suriye harekete geçmişti!

O zaman olmamıştı…

Gelelim ABD ve Rusya'nın da muhatap aldığı terörist Mazlum Kobani'nin portresine…

PKK'nın merkez komitesinde yer alan Kobani, ABD'nin kanatları altında büyüdü

4 – SÖZCÜ'deki köşemde 10 Ağustos günü şunları yazdım…

Kod adı Ferhat Abdi Şahin veya Mazlum Kobani…1967, Suriye Afrin doğumlu. 28 Ekim 2015'ten bu yana İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “en çok aranan teröristler listesi”'nin kırmızı kategorisinde 9'uncu sırada yer almakta. Interpol tarafından aranıyor…

Abdullah Öcalan'ın Suriye'deki karargahında idari işlerde görev aldı. 2005'te terör örgütünün merkez komitesindeydi. 2009-2012 arasında ise sözde Halk Savunma Güçleri (HPG) özel kuvvetleri üstlendi.

Yani, 2009'dan 2012'ye kadar asker, polis ve sivil halkın şehit edilmesinde önemli rolü vardı! PKK tarafından 2012'de Suriye'ye gönderilen Şahin, ABD'lilerin hep koruması altındaydı…

ABD'LİLERLE GEZDİ

25 Nisan 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'taki Sincar Dağları ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Karaçok Dağı'nda bulunan PKK hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Şahin, Karaçok Dağı bölgesinde Türk jetleri tarafından bombalanan hedeflerin olduğu bölgeyi ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Özel Harekat subaylarının da yer aldığı ekipte yer aldı. 5 Mart 2018'de ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Robert Manning, basın toplantısında Kobani hakkında “DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde General Mazlum'u ve yerel güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.