Ergenekon şehitlerinden de bir özür dileseydin…

“Ergenekon” laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak için yapılmış bir darbe idi…

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İlk hedef ordu idi…

Şeytanın bile aklına gelmeyecek kirli planlarla, tarlalardan bombalar ve silahlar çıkmaya başlamış, düzme kasetler, belgelerle şerefli subaylar sabah karanlığında evlerinden alınıp götürülmüş idi…

Sonunda ordu artık tek adamın ordusu olmuş idi…

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İkinci hedef yargı idi…

Özel mahkemeler kurulmuş, özel yargıçlar ve savcılar atanmış, düzmece davalarla hukuk cinayetleri peş peşe işlenmiş, zulme dayanamayan bir çok şerefli insan hastalanıp ölmüş, kimisi intihar etmiş, kısacası hukuk bitmiş idi…

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Atatürk cumhuriyetine kurulmuş büyük bir tuzak idi…

Laik cumhuriyeti savunacak kim varsa susturulmuş idi… Askeriye, adliyeyi, mülkiyeyi, kısacası tüm devleti “tek adam” sistemine oturmasını sağlayan, bugünkü iktidarın başlama yeri “Ergenekon” idi…

FETÖ'nün baklavacı, köfteci ayağı bulunurken, iktidardan bir tek kişinin “FETÖ'cü” olmayışının nedeni de bu idi…

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Sonunda hapishaneler masum insanlarla dolu idi…

Çok sayıda öğrenci, gazeteci, akademisyen, işadamları, diplomatlar, sıradan insanlar, yargılanmadan içeri doldurulmuş idi…

Anne sütüne muhtaç bebekler vardı koğuşlarda, güneşi demir parmaklıklı camdan göre göre büyüyorlar idi…

Ve hüzünlü evlerde babasını-annesini bekleyen binlerce çocuk…

Hukuksuzluk…

Adaletsizlik…

Zulüm…

Ve gözyaşı…

Sürüyor idi…

İktidarda yine bu adamlar var idi…

“Ne istediler de vermedik” diyen Recep Tayyip Erdoğan başbakan idi…

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Gazeteler geçen gün “Ergenekon bitti” başlığını attılar ya…

Şu “idi” eklerini atın, yeniden okuyun yazıyı…

Bakın bakalım “Ergenekon” bitmiş mi?..

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15 Temmuz'u kutsallaştırmak, demokrasi bayramı saymak, köprülere salonlara isimler vermek, anma törenleri, şölenler… İyi ama aynı kirli örgütün “ergenekonda” yaşamlarını kararttığı, hücrelerde ölen, kendi kafasına kurşun sıkan, kahrından canlarından olan insanlardan bir özür bile dilemek çok muydu?…

Anlaşılmıyor mu?..

Kim kim idi?…

Kim neci idi?..