Yandaş gazeteler olayı böyle gördü!

Sevgili okurlarım, dün sabah yine yandaş gazetelere baktım… Ben onları okumuyorum, sadece birinci sayfalarına bakıyorum…

İşte size dünkü manşetlerinden bazı örnekler:

Yeni Şafak: “Türkiye canlı izledi. (İmamoğlu) 82 milyona yalan söyledi. Göz boyama ve polemikle vaktini tüketti.”

Türkiye: “Projeleriyle konuşan Binali Yıldırım ağır bastı. Tecrübe farkı. Yıldırım devlet tecrübesini konuştururken İmamoğlu demagojiyi tercih etti.”

Akit: “Sorulan sorulara cevap bulamayan İmamoğlu yalana sarıldı. Ekrem'i Yıldırım çarptı.”

Takvim: “Yıldırım çarptı.”

Akşam: “Bilgi ve dürüstlük kazandı. Yalan ve basitlik kaybetti.”

Star: “CHP adayı İmamoğlu'nun sahte imajı yerle bir oldu. Milyonların önünde yalan maskesi düştü.”

Sabah: “Yıldırım net konuştu İmamoğlu top çevirdi. Yıldırım'ın performansı alkış aldı. İmamoğlu yalandan vazgeçmedi.”

Yandaşın en önde geleni olan iki gazete, Hürriyet ve Milliyet ise tartışma programını herhalde önemsememiş, habere birinci sayfalarında değil, iç sayfalarında, hem de ılımlı başlıklarla yer vermişti:

Milliyet: “Demokrasi kazandı.”

Hürriyet: “Tarihi buluşma.”

Her iki gazetenin uzun süredir sergilemekte olduğu yandaş tutum nedeniyle tirajları hızla düşüyor. Böylesine ılımlı başlıkları bu yüzden atmış olsalar gerek.

★★★

Şimdi, Pazar gecesi için sorulması gereken soru bence şudur:

Kazanan oldu mu?

Bence olmadı.

İmamoğlu ayağına gelen bazı topları iyi değerlendiremedi. Sorduğu bazı önemli soruların yanıtını alamadı. Örneğin “Oyları kim çaldı” sorusu havada kaldı.

Binali Yıldırım derseniz söyleyeceği bir şey zaten yoktu ama ona farklı bir taktik verilmişti:

“Araya sık sık gir, rakibinin sözünü kes ve sinirini bozmaya çalış.”

Suratında alaycı ve küçük gören bir gülümseme ile bunu yapmaya çalışıyordu.

İmamoğlu bu tuzağa düşmedi.

★★★

Kafama takılan bir soru daha vardı…

Acaba Binali Bey' in geçmişte Fetullah cemaati ile herhangi bir bağlantısı, ilgisi olmuş muydu.

Beyefendi bu soruya çok kısa bir yanıt verdi ve inkâr etti. Ancak dikkatimi çekti, yüz ifadesi birdenbire değişmişti:

“Yok yok, ne FETÖ'yü görmüşlüğüm, ne de yurtlarında kalmışlığım vardır.”

Olayı hiç sıkılmadan saptırıyordu.

★★★

Şimdi 25 Mayıs 2013 gününe dönelim, ajanslara, gazetelere ve internet sitelerine düşen haberlere kısaca bakalım:

“Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmir Türkçe olimpiyatları kültür şöleninde Fethullah Gülen şiiri okudu. Bakan muhteşem kürsü performansıyla tribünleri coşturdu.

Şiiri okuduğu sırada Açıkhava tiyatrosunda büyük coşku yaşandı. Binali Yıldırım şöyle dedi:

İzmir kraliçeye benzetilen bir şehir. Bu şehre güzellik kattınız. 140 ülke ve iki bin öğrencinin katılımıyla dev gibi bir organizasyona dönüşen Türkçe olimpiyatları kültür şöleni için İzmir'i seçenlere teşekkür ediyoruz. Bu kardeşlerimizi geçen bir yıl içerisinde çok özledik. Türkçe sevginin dilidir… Aç sineni herkese aç, onun gibi bir ilaç diyen Fetullah hoca efendinin dilidir. (Büyük coşku ve alkışlar.)

Dünyanın her tarafındaki Türk okulları sayesinde Türkiye giderek önemini artırıyor. Artık Türkiye konuşuluyor dünyada…”

O sırada Ulaştırma Bakanı olan ve şimdi Fetullah'la hiçbir ilişkisi olmadığını iddia eden Binali Bey, bir yıl sonra yapılan yerel seçimlerde partisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı olmuştu.

Acaba Fetullah'a bu yüzden mi, onun İzmir'deki oylarını devşirmek için mi şirin görünmeye çalışıyordu!

★★★

Binali Bey'in Fetullah'la uzaktan yakından ilgisi yokmuş!

Ama bu kez kendisini Erzurum'da, Fetullah'ın kardeşi Hasbi Nidai Gülen'in cenazesinde görüyoruz.

Yanında dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Tarım Bakanı Faruk Çelik var.

Üşenmemiş işi gücü bırakıp taa Erzurum'a gitmiş.

Yan yana namaza durmuş durumdalar.

Birlikte çekilmiş fotoğrafları elimizde.

★★★

Sevgili okurlarım, bunları belgelediğim için beni sakın ola ki yanlış anlamayın.

“Binali Yıldırım Fetö'cüdür” falan demek istemiyorum.

Ancak Pazar gecesi katıldığı oturumda gerçekleri saptırdı, başka bir deyişle 80 milyonun önünde resmen yalan söyledi.

Şimdi bu konuda ne diyeceğini (eğer diyebilirse) doğrusu çok merak ediyorum.

Koskoca devlet ve hükümet adamı (!), bu yaptığı yakıştı mı?

Yakıştı, yakıştı!