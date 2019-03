Böyle olmaz!

6 Aralık 2017'de Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı.

12 Aralık'ta Müslüman ülke liderleri İslam İşbirliği Örgütü Dönem Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine İstanbul'da toplandı. 57 üye ülkeden 13'nün lideri geldi ve Trump ‘uyarıldı'!

21 Aralık'ta 172 ülkenin katılımıyla toplanan BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 128 ülke Trump'ın kararına karşı oy kullanırken, 35 ülke çekimser kaldı ve 9 ülke ABD yanlısı tavır aldı.

14 Mayıs 2018'de ABD, İsrail'in kuruluşunun 70. Yıldönümü'nde elçiliğini Kudüs'e taşıdı.

18 Mayıs'ta Müslüman ülke liderleri yeniden İstanbul'da toplandı ve Trump bir kez daha ‘protesto edildi'.

Mısır, Suudi Arabistan ve 40 kadar lideri yine gelmedi.

19 Temmuz 2018'de İsrail Parlamentosu Kudüs'ü dünya Yahudilerinin dini, tarihi ve ebedi başkenti olarak ilan etti.

Müslüman liderler ‘çok kızdı'.

7 Aralık 2018'de Hamas'ı kınayan bir Amerikan karar tasarısı BM'de oylandı. Tasarıya 87 ülke destek verirken, 58 ülke karşı çıktı, 32 ülke çekimser kaldı ve 16 ülke oylamaya katılmadı.

Demek istediğim Müslüman ülke liderleri konuşmanın dışında hiçbir işe yaramıyor ve ABD destekli İsrail istediği her şeyi yaptı yapıyor.

Sekiz yıllık Arap Baharı'nda kazançlı çıkan tek ülke İsrail.

İsrail için risk oluşturulabilecek bütün Arap ülkeleri darmadağın edildi.

Hem de Müslüman ülkeler tarafından.

Suriye, Irak, Libya, Yemen, Mısır, Lübnan…

İsrail; Suriye'ye karşı savaşan radikal-ılımlı tüm İslamcı militanlara her alanda yardım etti, yaralılarını tedavi etti ve son olarak Türkiye'de eğitilen CİA-Mİ6 üretimi Beyaz Miğferlileri Suriye ordusunun elinden kurtarıp Ürdün'e kaçırdı.

Arap ülkelerinde bir milyon insanın ölümüne neden olan İslamcı militanlar ‘din düşmanı' İsrail'e karşı bir tek eylemde bulunmadı.

Müslüman ülke iktidarlarının korkaklığından cesaret alan Trump üç gün önce ‘İsrail'in Golan Tepeleri'ni ilhak etme kararını onayladığını' açıkladı.

Arap ve Müslüman ülke iktidarlarının çoğunluğu yine bağırıp çağırdı ama yine palavradan.

Yani yalnızca konuştular.

Ben göremem ama böyle giderse İsrail kesin Nil'den Fırat'a kadar uzanan vaadedilen toprakları ele geçirecektir.

Türkiye'nin de üçte birini.

Başkan Trump yakında yeni bir Ortadoğu Planı açıklayacak.

BOP benzeri.

Adamlar adım adım ilerliyor.

BOP, Arap Baharı şimdi de İsrail Bayramı.

Körfez ülkeler, Mısır ve Ürdün yeni Amerikan planının elemanları.

Trump ne derse onu yapacaklar.

İhanetin her türlüsü onlarda.

Kaşıkçı dosyasını kapatan Trump Veliaht Muhammed Bin Selman'a her şeyi yaptıracaktır.

Trump'ın Golan kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Suriye toprağı Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz veremeyiz' dedi.

İyi de nasıl?

Kudüs'le ilgili Müslüman ülke liderlerini harekete geçiremeyen Erdoğan'a bölgede herkes düşman.

Erdoğan da Esad'a.

Erdoğan'ın kızdığı Trump Esad ülkesinin yüzde otuzunda PYD/PKK Kürt devleti kurmaya çalışıyor.

Böyle giderse İsrail örneğinde olduğu gibi bu konu da gerçek olacak.

Daha neler neler olacak.

Karanlıklar her yeri kaplayacak.

Konuşmak, kınamak ve protesto etmek hiçbir işe yaramaz.

Son bir ay içinde Erdoğan ve Netanyahu karşılıklı olarak en ağır söylemleri kullandılar.

Ama her seferinde İsrail karlı çıkıyor.

Bakalım:

Yahudi AJC örgütü Ocak 2004'te ABD'yi ziyaret eden Erdoğan'a ‘cesaret ve fazilet' ödülü verdi.

Haziran 2005'te Yahudi lobi örgütü ADL başka bir ödül verdi. Belki de 2 Mayıs 2005'te Kudüs'ü ziyaret edip Şaron'la tokalaştığı için.

Ama can çıkar huy çıkmaz misali İsrail öldürmeye devam edince 29 Ocak 2009'da bildik One Minute olayı yaşandı.

13 Ocak 2010'da İsrailliler Alçak Koltuk kriziyle karşılık verdi.

Verdi ama 12 Mayıs 2010'da Ankara İsrail'in OECD üyeliğini onayladı.

Vefasız İsrail 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara'da 10 Türk vatandaşını öldürdü ama Tel Aviv 20 milyon dolar bağışta bulununca 9 Aralık 2016'da davalar düşürüldü.

Öncesinde 4 Mayıs'ta Ankara, İsrail'in NATO'de temsilcilik açmasına onay verdi.

Böyle olmaz!