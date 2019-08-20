Aslan miyav dedi Memur-Sen kükredi!

Gecenin köründe hükümetten memura iyileştirilmiş zam teklifi geldi. 2020 yılı için yüzde 4+4 zam yapalım denildi. Memur-Sen kükredi, isyan etti, kesinlikle kabul edilemez dedi! Bilmesem, “vay arkadaş” diyeceğim. Tiyatroyu seyredip sonunu merak edeceğim.

Cumhurbaşkanı'nın maaşına yüzde 26 zam yapıldı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan halen ne iş yaptığı belli olmayan Yüksek İstişare Kurulu daha ilk toplantısında kendi maaşlarına yüzde 40 zam yaptı! Ya memur? Yüzde 4+4!

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Kurul üyesi Bülent Arınç'a kendi maaşına yaptığı zam soruldu; “Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar alır, seni ne ilgilendiriyor kardeşim?” diye cevap verdi, kesmedi “Ne diye bir takım edepsizler yorum yapsın!” diyerek mum dikti.

Haliyle yaptığımın edepsizlik olduğuna beni ikna etti! Sonuçta bu yönetim sistemini biz istemedik mi? Kendine istediği zammı yapar. O da memur! Ya diğer memurlar? Teklif yüzde 4+4!

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Ha yüzde 1+1, ha yüzde 5+5, ne fark edecek? Eninde sonunda Memur-Sen bunlardan birini kabul edecek! Gerçek enflasyon yüzde 10'dan az mı gelecek?

Sözleşmede, enflasyon farkı denince kaç artı kaç olduğunun bir önemi yok! Önce enflasyonu geçmesi gerek. Az kalırsa enflasyon farkına tamamlanıyor. Bu nedenle Memur-Sen geniş geniş davranıyor, zam istiyor. Yalandan da olsa prestijini toparlaması gerekiyor!

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO); “Memur-Sen gerçek ve bağımsız bir sendika değildir!” açıklamasında bulundu. Kayıtlara geçirildi. Uluslararası alanda meşhur bir sendika kendisi…

Nitekim sendikanın üye sayısı 2002 yılında 41 bin civarındayken, AKP iktidarıyla birlikte bir milyonu geçti. Diyanet hariç hiçbir yerde hatırı sayılır bir örgütlenmesi yokken, bugün en fazla üyeye sahip konfederasyon sıfatıyla pazarlık hakkı Memur-Sen'e tanındı.

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Kamuda mülakat ne için var? Diyelim ki memur alınacak. Yurtdışına gönderilecek. Terfi alacak. Sırt kaşınacak. Hepsinin birleştiği yer mülakat!

SGK müdürlük sınavına 1200 kişi başvuruyor. Mülakatı 125 kişi kazanıyor. Kazananların 124'ü Memur-Sen üyesi… Şansın da böylesi! Öylesine parlak topluluk kendileri…

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Memlekette gerçekte kaç memur var? Kim, hangi statüyle, nerede çalışıyor? İşe gidip gelen kaç kişi var? Kaçı bankamatik memuru? Kaç yerden maaş alıyorlar? Sayılarını bilen yok!

Esas, Türk-İş Sendikası gelecek yıl için yüzde 3+3'ü öptü başına koydu. Başkanı gayet pişkin koltuğuna geri oturdu! Bülent Arınç pazarlık etseydi sonuç ne olurdu?