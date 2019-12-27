İsraf ve beceriksizliğin faturası

Bu bir havalimanı değil, zafer anıtı” demişti. Zaferin maliyetinden hiç bahsetmedi!

TAV firması, Atatürk Havalimanı'nın kira sözleşmesi bitmeden kapatılmasından dolayı, kâr kayıplarını karşılamak için 389 milyon Euro tazminatı tavladı… Devletten parayı kaptı.

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Sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal edersen olacağı budur! Yıllık 70 milyon kapasiteli Atatürk Havalimanı'nı kapatıp yerine yıllık 90 milyonluk yeni bir havalimanı açarsan, bu kafa sorunludur!

Basit bir ekonomi haberi diye okuyorsunuz ama piyasa kuruyla 2 milyar 567 milyon 150 bin lira…

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Erdoğan'ın sık sık dediği gibi “eski parayla” 2.567.150.000.000.000 lira… Trilyonlar, milyarlar, milyonlar uçuşuyor havada! Her birimize; kişi başı 32, dört kişilik aileye 128 lira maliyeti!

Parayı kimden çıkacak? Devletten… Devletin gelir kapısı neresi? Vergi gelirleri… Babasının parası gibi… Ona da ver, buna da ver… Yetmedi mi para? Yapıştırırlar vergiye güncellemeyi!

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Dünyada, “Ben yaptım, oldu” mantığıyla plansızlıktan dolayı boş beleş para ödeyen ülke var mıdır? Sen git, asgari ücrete üç kuruş zam yapılacak diye 4 kere toplantı yapıp öyle açıkla, ülkenin kıt kaynaklarını harcarken gözünün yaşına bakma…

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Yalnız ne zengin bir ülkeymişiz AKP gelmeden önce… Yediler, yedirdiler yine bitmedi! Satılmadık devlet malı kalmadı… Kim varsa para dağıttı, saçtı… Trilyonlarca lira boşa aktı… Bu millet hâlâ aç kalmadı! Düşünsenize, bir de doğru dürüst idare edilseydi ülke…

Öderiz bunu da… Biz ölürsek çocuklarımız, kâfi gelmezse torunlarımız öder. Bir ömür gider…

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Halkı çok seviyorlar, tek işleri hizmet ya… Şu işin planlamasını adam gibi yapsaydınız da bin bir güçlükle ödenen vergilerin havaya gittiğini görmek zorunda kalmasaydık burada… Nereden baksan ahmakça!

Dünyanın en iyi 3'üncü havalimanı seçilen Atatürk'ü kapatıyorsun. Yerine kurtların uluduğu yerde milyarlarca Euro ödeyip yenisini yapıyorsun.

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Hadi yaptın… Üstüne eski havaalanını yıkmak için milyon dolarlar harcıyorsun. İçerisinden çıkanları hurda fiyatına satıyorsun. Bunu da yerlilik, millilik, kalkınma diye millete yutturuyorsun. Ne diyeyim? Valla helal olsun!

Ellerini attıkları her yerde zarar, israf, beceriksizlik var. Amaç vatandaşa daha iyi hizmet sunmak mı yoksa daha büyüğü, daha pahalısı ve daha gösterişlisini yapmak mı? Sahi bizi kim kıskandı?

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Sabırsızlandı, dayanamadı… İnşaatı bile tamamlanamadan yarım yamalak açıldı! Beklesek, o para metroya yatırılır, işler yavaşlamaz inşaatı tamamlanırdı. Millet otobüslerle taşınmazdı.

Şimdi bu arkadaşlar kanal işine el attılar. Kanal İstanbul'u yapmaya kalkacaklar. Kanal iş yapsın diye bari güzelim boğazı toprakla doldurmasalar! Emin olun yaparlar!