Zam… Zam… Muazzam!

Gelmiş geçmiş en kaypak kelimeler topluluğudur… “Sizin için şöyle diyorlar!” Kim diyor? Yok! Belli ki soru, soranın aklında… Kendi adına cesaret edemiyor sormaya…

Hazine ve Maliye Bakanı; “Birileri ekonomik olarak muazzam bir yol kat etmemizden çok rahatsız” dedi. Kim rahatsız? Birileri! Korkuyor muyuz da isim veremiyoruz? Bizim ekonomiyi tarumar ediyorlar, biz isimlerini zikretmeye bile cesaret mi edemiyoruz?

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Almanya mı? Hollanda mı? İngiltere mi? Amerika mı? Kim yahu bu rahatsız olan? Son 17 yılda ülkeye 650 milyar dolar yabancı sermaye geldi… Bugüne kadar onu yedik, bitirdik.

Bu paranın tamamına yakını Avrupa Birliği ve Amerika'dan geldi. Yahu daha geçen ay kendisi para istemek için Amerika'ya gitmedi mi?

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“Muazzam bir yol kat etme” lafını nereye koyacağımı bilemedim! Keşke o kadar yol kat edeceğimize olduğumuz yerde kalsaydık. Belli ki yerimizi yadırgadık!

2013 yılında kişi başı geliri 12.480 dolar olarak hesaplıyorlardı. Beş yıl boyunca kat ettiğimiz muazzam yoldan sonra 2018 sonunda kişi başı gelir 9.632 dolara düştü. Bakan Bey'in muazzam anlayışı bana biraz tuhaf göründü.

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Devam etti; “Üç ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız” da dedi… Düşerse ekime kadar, düşmezse kasım ve aralıkta sıkıntı var.

Bir konuya açıklık getireyim, enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değildir. Fiyatların artış hızının yavaşlaması demektir. Araba 100 kilometre hızla giderken yavaşlayıp 60 ile ilerlemektir.

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Bakanın güvendiği geçen eylül ve ekim aylarında çok hızlı artan enflasyon… Geçen eylül aylık fiyat artışı yüzde 6.30 gelmişti. Bu eylül fiyatlar yüzde 2 oranında artsa bile yüzde 4.30 oranında düşüş görünecek.

Sadece bu da değil… TÜİK'in başındaki arkadaşı da yardımcı olacak. Alışveriş yapılan yerlerin enflasyondaki ağırlıkları değişti. Ciro bazlı enflasyona geçildi. O günden beri enflasyon hep beklentilerden düşük geldi.

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Millet alışveriş yapacak para bulamıyor. Büyüme rakamları geldi, memlekette sadece kamu para harcıyor. Harcadığı da bizim ödediğimiz vergiler.

Sahi, enflasyonun neden düştüğünü neden anlatmıyor? Bu durum tıpkı ağır hastalık geçirirken kilo verip sevinmek gibi…

Burada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un hakkını yemeyelim. Tam olarak “Türkiye başkanlık sistemine geçince neyiniz varsa tam olarak en az 3'e katlanacak” demişti. Vallahi bildi! Ne sandınız? Bir Yiğit Bulut kolay yetişmiyor tabii ki…