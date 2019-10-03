Bir şehir efsanesi üretilmişti: “Ne yapar yapar Tayyip Erdoğan her seçimi kazanır” diyorlardı. Efsane çöktü; İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da, 12 büyük kentte kaybetti.

Bir seçim olsa!

Başkanlığı da kaybedecek.

Anketler yaptırıyor olmalı.

50+1'i bulamıyor.

Bu nedenle çıtayı aşağıya çekip “Yüzde 40+1” çözümü yaratmaya ve Türkiye'ye postmodern saray vesayeti ve sivil jakobenizm (halka rağmencilik) gömleğini giydirmeyi devam ettirmek istiyor.

Başaramaz.

Kaybetti!

★★★

Geçim darlığı yarattı.

Kaybetti.

İşsizlik yarattı.

Kaybetti.

Yolsuzlukları çoğalttı.

Kaybetti.

Gökdelen silüeti yarattı.

Kaybetti.

Ağaç katliamı yaptırdı.

Kaybetti.

Ranta tapma yarattı.

Kaybetti.

Tarım kesimini öldürdü.

Kaybetti.

Ekonomiyi krize soktu.

Kaybetti.

Valileri partiye alet etti.

Kaybetti.

Camiyi partiye alet etti.

Kaybetti.

Adaleti partiye alet etti.

Kaybetti.

Hava kirliliği yarattı.

Kaybetti.

Trafik eziyeti yarattı.

Kaybetti.

Kötü yönetim yarattı.

Kaybetti.

Kendini büyük gördü.

Kaybetti.

Tek Adam oldu.

Tek adamlık kaybetti.

Tahripçi dil kullandı.

Kaybetti.

Çatışmacı söz kaybetti.

Kutuplaştırma kaybetti.

Dini siyasete alet etti.

Kaybetti.

Fetullah'a Truva atı oldu.

Kaybetti.

Ergenekon savcısıyım dedi.

Kaybetti.

Kibir kaybetti.

İsraf kaybetti.

Pahalı cami yaptırdı.

Kaybetti.

VIP uçak filosu kurdu.

Kaybetti.

Saraylar yaptırdı.

Kaybetti.

İstanbul'da seçimi yeniletti.

Kaybetti.

Alttan gelen ve içinde iktidar partisine 17 yıldır hep oy vermiş sağcı muhafazakar seçmenin de bulunduğu dip dalga da onun efsanesine inanmaz oldu.

40+1'e de indirse!

30+1'e de çekse!

Artık seçilmez.

Bahçeli de onu taşıyamaz.

★★★

2002 yılında Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak, “fakir- fukara, garip guraba” kelimelerini ağzından düşürmezdi. Kentlerde, yoksulların yaşadığız çevre semtlerinde en büyük ilgiyi o yıllarda kurduğu partisi ile Tayyip Erdoğan görüyordu. Söylemi oylara yansıdı, iktidar oldu. Garip-guraba- fakir-fukara desteği sayesinde 18 yıldır (İstanbul Belediye Başkanlığı'nı da sayarsan 25 yıl) koltuktan inmiyor. Fakat bugün AKP, büyük şehirlerde yeni varlıklıların, Ankara'da yalınız kalmış gösterişli Külliye Saray'ın partisi durumuna geldi. Partisinde bile en küçük itiraz ve en küçük bir tartışma kültürünü ortadan kaldırdı.

Partisini:

İtaat esiri yaptı.

Sadakat esiri yaptı.

Lidere biat esiri yaptı.

Partisi de içinden çatladı.

Yakında ikiz doğuracak.

★★★

40+1 de onu kurtaramaz.

Efsane çöktü.

Halk desteğini çekti.