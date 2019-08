Halk dürüst çalışanı sever.

İstanbul'da Eminönü'nde yayalar geçsin diye yapılmış fakat ucuzcu mağaza ve seyyar pazarcı merkezi haline dönüştürülmüş bir alt geçit, sular seller altında kaldığında“Bodrum'da tatil yapıyor” diyerek Ekrem İmamoğlu'nun karizmasını çizmeye kalktılar.

“Tatil sevici Ekrem…”

Eleştiri ses getirdi.

İmamoğlu, çalışmaya başladı.

Çalıştıkça “belediye parasının altına derinliğine döşenmiş büyük hortumlar” ortaya çıktı. İmamoğlu, “daha bu başlangıç” dedi.

Hortumları sıraladı.

ENSAR Vakfı:

30 milyon TL aktarılmış.

Hortum kesildi.

TÜRGEV:

232 milyon TL aktarılmış.

Hortum kesildi.

HÜDAYİ VAKFI:

11 milyon TL aktarılmış.

Hortum kesildi.

TÜGVA:

76.5 milyon TL aktarılmış.

Hortum kesildi.

İLAHİYAT VAKFI:

2.5 milyon TL aktarılmış.

Hortum kesildi.

YESEVİ VAKFI:

4 milyon TL aktarılmış.

Hortum kesildi.

İmamoğlu bu çalışmasıyla halkın parası olan belediye kaynaklarının yeniden halka döneceği sözünü vermiş oluyor. Söylediğine göre toplamı 357 milyon TL olan bu tür “nakdi ve ayni desteklerle belediye parası pompalamaya” karşı herhalde yasal adımlar da atılacaktır. Pompalanan paralar geri alınacak mıdır?

Halk bunu bekler!

İmamoğlu, “Bunlar daha başlangıç” dediğine göre derinlere döşenmiş iri hortumlar da yakında halkın bilgisine sunulacağa benziyor.

Hortum kesme!

Pratik çalışmadır.

İmamoğlu'na oy vermiş olsun ya da vermemiş olsun herkesin ondan ayrıca beklediği “dürüst çalışma” örneklerini de çok kısa zamanda ortaya koymasıdır.

Dürüst çalışma!

Gidenler şuna mal etti.

Ben ise aza yaptım.

Gidenlerin yönettiği belediye şirketinde 1 ton çöpü toplama maliyeti şu kadardı. Biz 1 ton çöpü, daha hızlı, daha sağlıklı, daha etkili şekilde şu kadar daha az maliyetle topluyoruz.

1 metreküp doğalgaz.

Şuna mal ediliyordu.

Biz yarısına mal ediyoruz.

Dürüst çalışma; kaliteden, dayanıklılıktan, hizmetin zamanında ulaşmasından en ufak bir gerileme yaratmadan daha aza mal ederek halka kesintisiz, sorunsuz belediye hizmeti sunmaktır.

1 metrekare arazi geliştirme.

1 ton atık geri dönüştürme.

1 metrekare çim dikimi.

1 metre park ağaçlandırma.

1 kilometre metro hattı.

1 otobüsün maliyeti.

1 tramvay vagonu.

1 otobüs.

1 açık otopark.

1 metre beton boru.

1 metre parke taşı.

1 ton asfalt döşeme.

1 kilometre tramvay hattı.

1 su taşkını noktası yapma.

Gidenler şuna mal etmişlerdi.

Biz geldik.

İşte şuna mal ediyoruz.

İstanbul ya da Ankara ya da Adana veya Mersin, Antalya CHP'nin kazandığı tüm belediyeler kente kaç bin hizmet kalemi sunuyorsa hepsinde kıyaslamalı tabloyu halk, Belediye TV'sinden ya da Belediye Meclisi canlı yayınlarından izleyip görebilmelidir.

Her hafta!

Her ay!

Her gün!

Kıyaslamalı dürüst çalışma tablolarını izleme Türkiye'nin kent hayatına girmeli.

Kentin bütün meydanlarını, büyük ana caddelerini her gün yıkama, bütün metro ve tramvay vagonlarının her gün gül- lavanta kokmasını sağlama, bütün otobüslerin tertemiz olarak ve güler yüzlü şoförlerle sefere çıkmasını, bütün vapurların daha çok yolcu taşıyarak kent trafiğini rahatlatmasını mümkün kılmayı daha az maliyetle yapabilmenin adına “dürüst çalışmak” diyorum.

Halk dürüst çalışanı sever.