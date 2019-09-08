Zayıf sermaye yapısı alt lige düşürüyor

CIMF'nin nisan ayında açıkladığı Dünya Ekonomik Görünümü Raporu ve bundan önceki gerçekleşmeler dikkate alındığında; Türkiye, 2018 yılı sonunda GSYH büyüklüğünde dünyada 18'inci sıradayken, 2019 yılı sonunda IMF tahminlerine göre 20'nci sıraya düşecektir. Yani ülkemizen; 2000 yılında 17'nci, 2017 yılında yine 17'nci sırada yer aldığı dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi sıralamasında, bu yılın sonunda son sıraya gerileyeceği öngörülmektedir.

NE KADAR EKMEK, O KADAR KÖFTE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2019 Temmuz ayına ait kapanan ve açılan şirketler ve yeni kurulan şirketlerin sermaye dağılımını ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Yeni kurulan anonim ve limited şirketlerin sermaye tutarları dikkate alındığında; Türk ekonomisinin verimsiz ekonomik yapısının nedeni olan sermaye yetersizliği probleminin varlığını devam ettirdiği görülmektedir.

Yukarıda yeni kurulan şirketlere konulan ve hatta limited şirketlerde konulmayan sermaye rakamları dikkate alındığında; bu kadar düşük sermaye ile ne kadar ciro yapacaksınız? Ne kadar kâr elde edeceksiniz? Sermaye verimliliğiniz ne olacak?

SERMAYESİZ SERMAYE ŞİRKETİ OLUR MU?

Limited şirketlerin patlama yapmasının nedeni; geçen yıl 7099 sayılı Kanun ile limited şirketler için nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az %25'inin tescilden önce ödenmesi şartının kaldırılmış olmasıdır. Yani 1 lira nakdi sermaye ödemeden limited şirket kurup, 24 ay boyunca da nakdi sermaye ödemeden ticari faaliyetin mümkün hale geldiği bir ülke olduk.

Dünya ile rekabet edemeyen küçük işletmelerden kurulu ve güçsüz sermayeli şirketler ile önümüzdeki yıl dünyanın en güçlü ilk 20 ekonomisi liginden bir alt lige düşeceğimiz görülmektedir. Bu da demektir ki, bizi kıskananların sayısı azalacak…