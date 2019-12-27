Deri yüzmek!

Torba Yasa'nın içinden çıkan Değerli Konut Vergisi'ndeki hukuksuzluk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etti, geniş kitleleri bunalıma ve çaresizliğe sürükleyen haksız yasanın düzeltilmesi için talimat verdi.

Nasıl düzeltileceğini bilmiyoruz ama aslında, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olan böyle bir yasanın tamamen kaldırılması gerekir.

Bu vergi, 1942'de İkinci Dünya Savaşı sırasında çıkartılan Varlık Vergisi'ne benziyor. Bu verginin yarattığı büyük dram, romanlara, filmlere konu olmuştu. 77 yıl sonra Türkiye'de benzeri verginin çıkartılması üzücüdür.

Değerli Konut Vergisi'nin Anayasa'nın 10'uncu ve 73'üncü maddelerine aykırı olduğunu ilk dile getiren SÖZCÜ oldu.

Vergi, eşitlik ilkesine göre, hizmetlerden, gelirden, kazançtan alınır.

Yurttaşlardan DKV'ye tepki mesajı yağdı. Birçok okurum “Hadi bir defaya mahsus olsa neyse, ödemeye çalışalım ama her yıl ödemeye gücümüz yetmez” diyor.

Devlet vergi alırken vatandaşın derisini yüzmemeli!