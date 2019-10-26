Kim dost, kim düşman?

Kısa süren “Barış Pınarı Harekâtı”mızın bize en önemli faydalarından biri, dostumuzu-düşmanımızı daha iyi tanımamız oldu.

Hani ABD “Türkiye bizim stratejik ortağımız” filan diyordu ya… Palavra! Akşener'in “Peluş kafalı adam” dediği Trump, teröristleri tercih etti.

Ya Rusya? O da, “Tavşana kaç, tazıya tut!” diyen bir mantığa sahip… Güven olmaz!

Suriye harekâtı sırasında dostumuzu-düşmanımızı acı bir şekilde bir kez daha gördük!

Pakistan, Macaristan ve Azerbaycan hariç, tüm dünya karşımızdaydı. Avrupa Birliği, Türkiye'yi “işgalci” olarak niteleyerek utanmazca davrandı!

Bizim iktidarın “Din kardeşlerimiz” diye bağrına bastığı tüm Arap ülkeleri kalleşlikte sınır tanımadılar.

Hele o Filistin yok mu?

İsrail'in ezdiği Filistin'e yardım eden tek ülke Türkiye…

Gerçek bu olduğu halde Filistin bile bizden yana çıkmadı!

Dünyada yalnız olduğumuzu bilelim, akıllı olalım ve milli birliğimizi titizlikle koruyalım.