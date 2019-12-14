Bir parti daha kuruldu. Adı “Gelecek Partisi.”

Bana sorarsanız “Küskünler Partisi” derim.

Partinin lideri AKP'nin önceki Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu.

27 Aralık'ta siyaset hayatımıza yeni bir parti daha girecek: Ali Babacan'ın partisi.

Bu iki partinin temel özelliği AKP'den kopanların partileri olmaları… Küskün AKP'li seçmenlerin çoğu, doğal olarak bu iki partiye yönelecek.

İktidarın kızıp köpürerek bir takım dolandırıcılık iddialarını ortaya atmasının sebebi bu…

Önümüzdeki dönemde ülkemizin siyasetinde bütün dengeler değişecek ve AKP'nin MHP desteğine rağmen yeniden iktidar olması çok güçleşecek ya da imkânsız hale gelecek.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri bu bakımdan büyük önem taşıyor.

Davutoğlu “Bütün baskılara ve oluşturmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize refah içinde bir gelecek çizmek için bir araya geldik” diyor.

Yeni yılda Türk siyasetinde her şey altüst olacak!